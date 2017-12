Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

En Suiza el Estado financia a los partidos políticos de manera indirecta Renat Kuenzi 13 de noviembre de 2017 - 10:00 La financiación de los partidos por parte de los poderes públicos existe y es importante: más de 20 millones de francos al año, según dos investigadores para quienes las contribuciones son prácticamente siempre indirectas. Este artículo es parte de #DearDemocracy, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa. En Suiza el Estado no financia a ningún partido político. Punto. Suiza es, pues, una excepción en Europa. Incluso, en el mundo. Porque tal y como muestra un cuadro de la Red de Conocimientos Electorales, no menos de 130 países reservan fondos para los partidos políticos. En Europa prácticamente todos los países apoyan con dinero público a los partidos políticos. Y, a menudo, con cantidades elevadas. A pesar de que la financiación directa es un tabú, los partidos suizos sí reciben dinero de las arcas públicas. Hay seis canales para que el dinero público llegue a los partidos, según escriben los politólogos Lukas Leuzinger y Claudio Kuster en su blog Napoleon's Nightmare. El Estado helvético destina a estas formaciones políticas unos 20 millones de francos anuales, tal y como apuntan en el artículo ‘¿Qué entendemos por 'sin fondos estatales para los partidos’?'. 1 Contribuciones a los grupos El dinero va a parar a los grupos parlamentarios; a partir de cinco representantes, un partido tiene derecho a formar grupo propio. Y, por supuesto, los partidos también se benefician. La cantidad mínima se acerca a 145 000 francos. En la actualidad estas ayudas suman 7,5 millones de francos. Una tendencia que va en aumento. 2 Aportaciones durante el mandato Los partidos piden a sus representantes electos (ministros, parlamentarios y otros políticos cantonales y municipales) que devuelvan al partido parte de sus salarios. Esto ronda los 5 millones. 3 Deducciones fiscales Quienes apoyan económicamente a ‘su’ partido pueden deducir de su base imponible las cantidades aportadas. Estas deducciones fiscales suponen una pérdida para la caja federal de unos 10 millones de francos al año. 4 Subvenciones directas a las juventudes de los partidos Es la primera excepción al principio general de la no financiación de los partidos por parte del Estado: la ley prevé que las secciones juveniles de los partidos reciban pagos directos. Unos 290 000 francos en total. 5 Reembolso de gastos de campaña La segunda excepción se da en los cantones de Friburgo y Ginebra. Tras las elecciones, los partidos reciben subvenciones directas siempre que los candidatos alcancen determinado número de votos: el 20% en Ginebra y el 1% en Friburgo. 6 Contribución a la publicidad electoral Algunos cantones pagan los gastos correspondientes al envío de la propaganda electoral, esa que los partidos remiten en sobre oficial. Los partidos también pueden colocar sus carteles de manera gratuita en sitios públicos. Conclusiones de los autores La financiación indirecta de los partidos en sí no constituye un problema, según Leuzinger y Kuster. Lo que es “hipócrita” alegar que en Suiza no existe una financiación estatal de los partidos cuando alguien solicita más transparencia. Financiación de partidos: la eterna cuestión Las llamadas internacionales para que Suiza ofrezca mayor transparencia sobre la financiación de partidos siguen sin obtener respuesta. Las peticiones vienen de Transparency International y, especialmente, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Gracias a la presión interna, las cosas han empezado a moverse. Así, a principios de agosto, se presentó la iniciativa popular ‘Por una mayor transparencia de la financiación de la vida política’. Los más de 120 000 ciudadanos que la han firmado exigen que los partidos hagan públicas sus cuentas y declaren la procedencia de cualquier donación superior a los 10 000 francos.