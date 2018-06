Sin embargo, y pese a sus avances, la tecnología de cadena de bloques aún está en sus inicios en Suiza y ha sido escasamente utilizada para proyectos relevantes. El Gobierno suizo avanza rumbo a la votación digital, no sin acérrimos críticos que temen que el preciado sistema de la democracia directa helvética se vea afectado con estas nuevas tecnologías.

Zug, plataforma de votación ‘blockchain’ en fase piloto Matthew Allen 26 de junio de 2018 - 10:13 La ciudad de Zug, situada en el corazón del autodenominado valle criptográfico de Suiza, ha puesto en marcha un sistema de votación sustentado en la tecnología de cadena de bloques. Si funciona, podría ser utilizado también para las votaciones nacionales en los años por venir. La fase de prueba tendrá lugar entre el 25 de junio y el 1 de julio. Se aplicará una encuesta -de resultado no vinculante- para saber si la gente desea que haya fuegos artificiales en el festival anual de Zug y le consultará también sobre otros temas que carecen de relevancia capital. El objetivo central es probar el grado de eficacia del sistema y corregir sus posibles errores. Pero el alcalde de Zug, Dolfi Müller, ha dejado claro que esta ciudad podría utilizar la tecnología de cadena de bloques cada vez para almacenar y distribuir información descentralizada en el futuro. "Quizás dentro de 5 o 10 años, la cadena de bloque sea utilizada para las votaciones [formales y vinculantes]", dijo a swissinfo.ch, "aunque no todo mundo tenga fe en esta tecnología y en el voto electrónico, yo sí creo en su potencial”. No obstante, antes de que las autoridades de Zug puedan analizar seriamente el escenario de votaciones electrónicas de mayor alcance, es vital que la cadena de bloques pase esta prueba inicial. Si resulta exitosa, podría incluso transformar el sistema suizo de la democracia directa. Y es que el Gobierno quiere que dos tercios de los cantones utilicen el voto electrónico antes de que concluya 2019, lo que no supone obligadamente que utilicen el sistema de bloques para ello. Müller, en particular, está convencido de que la cadena de bloques ofrece más seguridad que otras formas de voto digital. Posee, además, una mejor protección contra los piratas informáticos y contra el uso indebido de los datos personales. La naturaleza descentralizada de su sistema hace que no exista ningún punto de acceso para que los piratas manipulen el resultado de una votación, según expresaron las autoridades de Zug el pasado lunes. La cadena de bloques también ofrece preservar mejor el anonimato de los electores al concederles control absoluto sobre sus datos y la oportunidad de borrar el rastro de sus preferencias de voto, sin que esto elimine información o afecte el resultado colectivo, según explican los expertos. En Zug, los electores ya tienen acceso a este sistema electrónico de votación (conocido en inglés como ELD system) a través de una plataforma que hasta hace poco tenía solo 240 usuarios registrados. Pero el resto de los votantes podrá configurar fácilmente su identidad digital durante la fase piloto de la votación electrónica. Cabe mencionar que este sistema basado en cadena de bloques ya está siendo usado en Zug para el alquiler de bicicletas y el préstamo de libros en la biblioteca. Sin embargo, y pese a sus avances, la tecnología de cadena de bloques aún está en sus inicios en Suiza y ha sido escasamente utilizada para proyectos relevantes. El Gobierno suizo avanza rumbo a la votación digital, no sin acérrimos críticos que temen que el preciado sistema de la democracia directa helvética se vea afectado con estas nuevas tecnologías. “Como en todas las sociedades, existen mentes abiertas y también ciudadanos que son más conservadores. Pero esperamos persuadir a cada vez más gente de que abra su mente”, dice Müller. El sistema de votación de Zug fue desarrollado por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna y por Luxoft, una empresa internacional dedicada a las tecnologías de la información que opera desde Suiza. Luxoft tiene previsto fundar lo que se llamará “Alianza de la cadena de bloques para gobiernos”, un organismo dedicado a desarrollar y promover el uso entre entidades gubernamentales de aplicaciones basadas en la cadena de bloques. Y esta alianza también buscará ofrecer alternativas para que cada vez más gente utilice el código abierto (modelo de desarrollo de ‘software’ basado en la colaboración abierta de la gente), para que su utilización permita irlo mejorando.