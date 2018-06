(it)

El conflicto es enorme y no sigue los esquemas tradicionales. El pueblo suizo decidirá el próximo 10 de junio el destino de la nueva ley federal ...

Corran las apuestas... sí de los suizos 10 de junio de 2018 - 12:31 Casi un 70% de los suizos se pronunciaron en favor de la Ley Federal sobre los Juegos de Dinero (LJD), con lo que la ruleta, el ‘black Jack’ y el póker, entre otros juegos que ofrecen los casinos suizos podrán estar también disponibles ‘online’. Con la LJD, las empresas autorizadas a organizar grandes loterías y apuestas deportivas podrán ofrecer nuevas fórmulas para estas últimas. Por ejemplo, apuestas con ‘bookmakers’ [corredores de apuestas] y apuestas en tiempo real, es decir, mientras tiene lugar el partido o la competición. Hay también otras novedades. Por ejemplo, los premios y ganancias de loterías y apuestas deportivas estarían exonerados de pagar impuestos hasta un millón de francos -hoy lo están solo hasta mil francos. Podría también obtenerse autorización para pequeños torneos de póker organizados fuera de las casas de juego. Las fuerzas del “sí” – incluidos el Gobierno, la mayoría del Parlamento Federal y los gobiernos cantonales- dispusieron de un apoyo amplio y heterogéneo.