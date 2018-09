(it)

Corran las apuestas... sí de los suizos 10 de junio de 2018 - 12:31 El miedo a una “censura” en internet y la movilización de jóvenes políticos no fueron suficientes para derrocar la Ley Federal sobre los Juegos de Dinero (LJD) que obtuvo más del 72% de los votos en el escrutinio de este domingo. "Este claro “sí” a la LJD muestra "el apego de los suizos al modelo actual", dijo Jean-Luc Moner-Banet, director de la ‘Loterie Romande’. Los ciudadanos transmitieron el mensaje de que quieren juegos "modernos y socialmente responsables". "Estábamos esperando un voto positivo, pero no un sí de tal magnitud", continuó Moner-Banet al recordar que "esta es la tercera vez en 20 años que el pueblo dice que quiere juegos de dinero que sean atractivo y de utilidad pública”. "Está feliz de que el dinero no signifique todo en política. La democracia suiza no debe ser influenciada por medios financieros de más que dudosos antecedentes ", dijo por su parte a la radio pública suiza (RTS) Jean-René Fournier, presidente de la ‘Loterie Romande’. La idea de la LJD es mantener el mercado de los juegos de dinero regulado y controlado por el Estado, permitiendo al mismo tiempo adaptar la oferta a los tiempos actuales. En aplicación del artículo 106 de la Constitución Federal, aprobado por el pueblo y los cantones en 2012, la LJA garantiza que el producto de los juegos de dinero se destine a los seguros de vejez, supervivencia e invalidez (AVS/AI) y a entidades de utilidad pública, culturales, sociales y deportivas. El elemento que concentró la hostilidad de los adversarios a la LJD es el bloqueo que establece de las plataformas extranjeras que ofrecen juegos de azar, una medida considerada por sus detractores como “la censura estatal de Internet” y un “aislamiento digital”. Ese bloqueo, dijeron, viola la libertad económica y de información, y constituiría un “peligroso precedente”. “Si se empieza por el póker, ¿dónde acabaremos?”, se preguntaban. Consideran que si hoy se prohíbe el acceso a los sitios de juegos de dinero para proteger los intereses de los casinos suizos, mañana podría ocurrir lo mismo con otros sectores del mercado. Una práctica generalizada Los juegos de dinero no son un bien de consumo cualquiera, en venta libre. Ya hoy están sometidos a autorización, ha señalado la ministra de Justicia y Policía, Simonetta Sommaruga, en el inicio de la campaña a favor de la LJD. Además, el bloqueo no sería una particularidad helvética, sino que está en vigor en otros muchos países. Solo en Europa la aplican 17 Estados, de los cuales dos -Francia e Italia- son vecinos de Suiza, ha subrayado la ministra. Los operadores de juego en línea que carecen de concesión de la Confederación no aportan nada al AVS/AI ni a las entidades de utilidad pública, ha subrayado Simonetta Sommaruga. Además, no tienen necesidad de tomar medidas para prevenir los riesgos inherentes a los juegos de azar, como la dependencia, el fraude y el blanqueo de dinero.