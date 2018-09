Este contenido fue publicado el 10 de junio de 2018 14:01 10 de junio de 2018 - 14:01

La ciudadanía suiza rechaza una iniciativa para que solamente el Banco Nacional pudiera emitir moneda. (Ex-press)

Los ciudadanos suizos no están dispuestos a cambiar radicalmente el sistema monetario. Rechazaron de manera contundente este domingo, en votación popular, una iniciativa que pretendía evitar que los bancos comerciales emitieran dinero.

Poco dispuestos a hacer la revolución en las urnas y emprender experimentos económicos peligrosos, los helvéticos barrieron el domingo con 75% de los votos la iniciativa ‘¡Por una moneda segura frente a las crisis: emisión monetaria únicamente por el Banco Nacional!’ (‘Moneda plena’).

Un nuevo sistema

Lanzado por un grupo de economistas, especialistas en finanzas y empresarios, el texto había generado la firme oposición del Gobierno, el Parlamento y todos los partidos políticos representados en las Cámaras Federales.

Los promotores de la iniciativa querían crear un sistema monetario más seguro, libre de especulaciones y crisis financieras. Según su visión, los bancos comerciales deberían prestar únicamente dinero puesto en circulación por el Banco Nacional de Suiza (SNB) y dejar de otorgar préstamos no cubiertos por sus propios fondos.

Al enfatizar que el sistema propuesto no existe en ningún otro país del mundo, los opositores, por su parte, recalcaron que para Suiza, esta reforma radical y sin precedentes constituiría un experimento de alto riesgo, que podría ser muy costoso. Según el Gobierno y el Parlamento, esto habría tenido el efecto de concentrar un poder excesivo en manos del BNS, exponiéndolo a una mayor presión política.

También entrañaría el riesgo de pérdida de credibilidad de la política monetaria suiza y de una limitación de las actividades de los bancos, lo que habría debilitado la economía del país. Argumentos que parecen haber convencido en gran medida al electorado.

Éxito pese a todo

A pesar del fracaso de la iniciativa, el coordinador de la campaña en la Suiza de expresión francesa, Jean-Marc Heim, declaró a la ATS que no dudaba en hablar de éxito, ya que el texto ha “despertado conciencia dentro de la población”. Según él, una parte importante de los ciudadanos advierten que la creación de dinero por parte de los bancos privados es un problema.

El rechazo de la iniciativa no es “una aceptación de la privatización del franco suizo ni de la situación actual”, dijo Heim. “Los problemas no están resueltos, la próxima crisis financiera llegará”, alertó. Por lo tanto, los promotores de la iniciativa rechazada exigen medidas concretas del mundo político para garantizar la seguridad del sistema financiero.

El claro resultado mostró que la población no quiere asumir riesgos, indicó por su parte Vaud Olivier Feller, diputado del cantón de Vaud, copresidente del comité en contra de la iniciativa. “El pueblo no quiso un laboratorio de experimentación en materia de política monetaria y una solución fortuita”. Para el radical liberal, no hay urgencia para actuar. Desde su punto de vista, las medidas adoptadas desde la crisis de 2008 para aumentar la supervisión del sistema bancario son suficientes.





