La decisión final corresponde al electorado, que será llamado a expresar su opinión solo sobre el contraproyecto. El compromiso elaborado por el Gobierno ha convencido no solo a la mayoría de los diputados, sino también a los promotores de la iniciativa que decidieron retirarla para dar su apoyo al texto sometido a votación. Para ser aprobada tendrá que reunir la doble mayoría de votos y de cantones.

Por otra parte, según este partido de la derecha conservadora, es utópico pensar que la creación de una red de pistas ciclistas hará aumentar sensiblemente el uso cotidiano de la bicicleta. Las condiciones meteorológicas, a menudo adversas –demasiado frío o calor, lluvia, nieve, viento- juegan en contra, ha afirmado Thomas Hurter. Además, los trayectos de la vida cotidiana que podrían ser realizados fácilmente en bicicleta son aquellos que son llanos, es decir, urbanos. Y ahí no hay grandes posibilidades de ampliar, ha añadido.

“La Confederación no puede de ninguna manera asumir nuevas tareas que no entran de hecho en su ámbito de competencias”, ha reiterado su compañero de partido Erich Hess.

Para incentivar su uso es indispensable crear vías ciclistas seguras y de calidad, es decir, separadas del tráfico motorizado, así como de las aceras y otras vías peatonales. El Gobierno y la mayoría de los parlamentarios han reconocido que se trata de una necesidad urgente, no solo a la vista del intenso crecimiento del tráfico previsto para los próximos años, sino debido también al incremento del número de ciclistas víctimas de accidente.

Casi dos de cada tres familias tienen al menos una bici, incluyendo el modelo eléctrico. Pero el potencial de utilización de la bici en los desplazamientos cotidianos está lejos de haber sido totalmente alcanzado. Se calcula que casi el 80% de los trayectos en autobús y tranvía y el 50% de los realizados en vehículo privado no son superiores a cinco kilómetros, es decir, una distancia que podría perfectamente ser recorrida en bicicleta.

La bicicleta quedó así excluida de la Constitución Federal. Una laguna que no solo los promotores de la iniciativa por la bici, sino también el propio Gobierno y el Parlamento suizos, consideran hoy inadmisible y que hay que colmar.

“Nadie en el seno de la comisión ha puesto en tela de juicio la necesidad de desarrollar la movilidad lentaEnlace externo , en particular el uso de la bicicleta, y por tanto de tomar medidas para favorecerla”, ha afirmado en el Consejo de los Estados (cámara alta) el relator de la comisión preparatoria Raphaël Comte.

Hoy con la ‘Iniciativa por el fomento de las vías ciclistas y de los senderos y caminos peatonales ( iniciativa por la biciEnlace externo )’, como en su momento con la iniciativa ‘ Por el desarrollo de senderos y caminosEnlace externo ’, el gobierno y las cámaras federales han considerado justificado el objetivo, pero no los medios previstos para conseguirlo.

