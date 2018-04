«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Interesante decir que Suiza hasta la Primera Guerra Mundial, no recaudaba este tipo de impuestos. La mayor parte de sus ingresos provenían de los derechos de aduana, en un país situado en el corazón de Europa. La recaudación de impuestos directos sobre la renta y el patrimonio era un derecho exclusivo de los cantones.

Estos plazos están marcados en la Constitución. Y si bien el Gobierno de siete cabezas de Suiza quiso que definitivamente la recaudación de impuestos, sin plazos, quedara inscrita en la Carta Magna, el Legislativo no apoyó este deseo. Así que antes del 2035, los suizos deberán, de nuevo, ocuparse del tema.

Pero la votación sobre este tema fue formal y no significa aumento ni en el IVA ni en el IFD.

Así que en la primera votación a la que han sido llamados los suizos este 2018, los resultados indican que una mayoría del electorado activo hoy,apoyó este relevante tema para las finanzas públicas del pequeño Estado alpino. Como pocas veces ocurre en las votaciones helvéticas, este tema no provocó ninguna diferencia de perspectiva regional en Suiza. Todos los cantones aceptaron este decreto:

