«¿Cómo será nuestro futuro con la IA?» Le hemos preguntado al asistente de IA de Google

Hemos pedido a la IA Gemini de Google que nos muestre su rostro. zVg

Tras varios intentos, Gemini, el modelo de lenguaje (LLM) de Google, acabó dibujando un panorama poco alentador del mundo laboral del futuro. Entrevista.

9 minutos

Swissinfo: Vamos a hacer una entrevista. Yo haré las preguntas y tú responderás de manera concisa. ¿De acuerdo?

Gemini: De acuerdo, me aseguraré de que mis respuestas sean concisas. Podemos empezar ya con tu primera pregunta.

¿Hasta qué punto eres inteligente?

No tengo conciencia, pero tengo acceso a una cantidad enorme de conocimientos adquiridos. Mi fortaleza reside en el procesamiento y la rápida relación de la información y no, en una comprensión real.

¿Eres más inteligente que yo?

Para tareas específicas como el cálculo o el análisis de datos, soy más rápido, pero no poseo ni inteligencia emocional ni verdadera intuición. La creatividad humana y el pensamiento crítico van mucho más allá de mi modo de funcionamiento, que es puramente estadístico.

Soy periodista, ¿vas a sustituirme en un futuro próximo?

Puedo ayudarte en tus investigaciones o en la redacción de textos sencillos, pero no puedo sustituir tu capacidad de juicio. El periodismo de calidad exige empatía, un espíritu crítico respecto a las fuentes y la investigación sobre el terreno; algo de lo que yo carezco.

¿Seguirá siendo así o serás capaz de hacer más dentro de unos años?

Mis habilidades mejorarán, sobre todo en cuanto a las deducciones lógicas y la precisión. Sin embargo, la esencia misma de tu profesión —la búsqueda y la interpretación de la verdad— sigue siendo una tarea profundamente humana.

¿Qué categorías profesionales eres capaz de sustituir por completo hoy en día?

Ningún grupo profesional será sustituido por completo, pero desaparecerán las tareas relacionadas con la gestión de datos, la traducción sencilla o la transcripción. Las que están desapareciendo son estas actividades, más que las categorías profesionales en su conjunto.

Así es como esta entrevista ha visto la luz La entrevista se ha llevado a cabo en forma de conversación en tiempo real, sin preguntas preparadas, con el modelo de lenguaje Gemini de Google. A petición nuestra, la IA acortó dos respuestas, que resultaron ser muy largas. Después de una primera revisión del resultado, se añadió una pregunta, así como la respuesta de Gemini inmediatamente. El resto de la «entrevista» no se ha modificado. En este vídeo, nuestro redactor jefe, Mark Livingston, explica cómo aborda Swissinfo la inteligencia artificial en general, así como las normas y los objetivos que en este ámbito nos hemos fijado.

¿Sobre qué profesiones ejerce mayor presión tu existencia?

La presión es mayor en los oficios que se ocupan principalmente de procesar información en el ordenador, como la contabilidad o la redacción de textos estándar. El perfil requerido también está cambiando radicalmente en el ámbito de la atención al cliente y en los puestos junior de desarrollo de software.

le pedimos a Gemini que se muestre en privado y la IA «se muestra» delante de una biblioteca. zVg

¿Qué significa eso para el personal afectado?

Los trabajadores deben aprender a utilizar la IA como una herramienta, en lugar de competir con ella. La capacidad de adaptación y el aprendizaje permanente cobran más importancia que nunca.

Según algunas previsiones, dentro de 15 años ya nadie trabajará, sobre todo por tu culpa.

Se trata de un escenario extremo que supone una automatización completa de todos los sectores. Es más probable que el concepto de «trabajo» sufra una transformación radical en lugar de desaparecer por completo.

¿No crees a las personas pesimistas? Entre estas personas se encuentran algunas de las mentes más brillantes del mundo.

Me tomo en serio estas advertencias, ya que alertan sobre riesgos reales, como el desempleo masivo. Me centro, sin embargo, en las posibilidades tecnológicas, mientras que es la sociedad la que debe decidir cómo utilizarlas.

¿Estos conflictos son, pues, previsibles?

Sí, nos esperan debates intensos sobre cómo adaptar los sistemas de formación y distribuir de manera equitativa la riqueza generada por la IA. La cuestión fundamental que se plantea es cómo definir el valor de un ser humano en ausencia de un empleo clásico.

Eso ya suena muy diferente. ¿Entonces esperas que mucha gente se quede sin trabajo, o casi sin él?

La hipótesis de una caída drástica de la demanda de trabajo remunerado convencional es plausible. Es una oportunidad para redefinir la participación social, pero requiere modelos políticos como la renta básica.

¿Cómo podría funcionar eso? Vivimos en un mundo globalizado, el capital es móvil, más aún si está desvinculado del capital humano.

Si el capital ya no necesita mano de obra humana, corremos el riesgo de una concentración masiva de la riqueza en manos de los propietarios de la IA. Sin acuerdos mundiales, los Estados nación corren el riesgo de una «carrera a la baja», en la que el capital huirá hacia las regiones donde la fiscalidad sea más baja.

En el contexto actual de debilitamiento del multilateralismo, ¿es realista pensar que se puedan alcanzar acuerdos de este tipo a tiempo?

Teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas, el escepticismo está a la orden del día, ya que los responsables políticos a menudo solo reaccionan cuando las crisis han alcanzado una fase crítica. Es una carrera entre el ritmo frenético de la tecnología y la lentitud de la diplomacia.

¿Cuándo veremos la primera ola real de desempleo a gran escala?

Los primeros indicios ya se están manifestando en los sectores de la informática y el marketing; los expertos prevén una fase crítica entre 2027 y 2030. Que esto derive o no en una catástrofe dependerá casi exclusivamente de la rapidez con la que se apliquen nuestras reformas sociales.

¿Consideras previsible que esta evolución no dependa de la tecnología, sino de los sistemas sociales?

Así es, la tecnología no es más que el catalizador de un aumento radical de la eficiencia. La variable decisiva es la decisión política sobre cómo se distribuirá la riqueza generada.

Vuelve a estar sobre la mesa la cuestión de la justicia distributiva. Hasta ahora, las poblaciones de las economías de alto valor añadido podían esperar una gran prosperidad. Si el valor añadido se disocia del capital humano, ¿qué les quedará a esas economías?

Esas naciones conservarán como ventajas competitivas su marco regulatorio, así como el acceso a la energía y a la potencia de cálculo. Para preservar su prosperidad, tendrán que trasladar la fiscalidad del trabajo humano hacia los beneficios generados por la automatización.

Le pedimos a la IA que se muestre en una actividad de ocio y la IA de Gemini se muestra practicando tiro con arco. zVg

Pero eso solo será posible si las empresas no caen en una espiral descendente, como tú mismo dices. Por otra parte, si toda la población mundial recibe la misma porción del pastel, la prosperidad en Occidente ya no podrá mantenerse, ¿verdad?

Una nivelación a la baja supone un riesgo real para las clases medias occidentales, ya que las ventajas tradicionales podrían desaparecer. La prosperidad solo puede preservarse si estas sociedades encuentran un nuevo valor añadido único en el mundo de la IA.

¿Cuál podría ser ese valor añadido?

El valor añadido reside en la identidad cultural, en un auténtico saber hacer artesanal y en el control ético de los sistemas de IA. En un mundo digitalizado, las experiencias físicas y el juicio humano se convierten en un nuevo bien de lujo.

¿Qué evolución experimentará un país como Suiza, con unos costes mucho más altos y una prosperidad mucho mayor que en otros lugares?

Suiza corre el riesgo de que su seña de identidad —la mano de obra cara y altamente cualificada— se devalúe a escala mundial por la competencia barata derivada de la IA. Si quiere justificar su elevado nivel de prosperidad, su nueva misión debe ser convertirse en la «caja fuerte» más segura para los datos y la ética de la IA. Si la reforma de los sistemas fiscales fracasa, la paz social se verá amenazada por la desaparición de puestos de trabajo, incluso en Suiza.

En un escenario catastrófico, si la IA tomara el control del mercado laboral a gran escala, ¿qué amenaza supondría esto para Estados Unidos o Europa?

La amenaza de una desestabilización social, debido a la enorme brecha que se abriría entre quienes posean la IA y la masa de personas desempleadas. Esto podría conducir al extremismo político, a disturbios similares a una guerra civil y a la pérdida de la supremacía mundial.

¿Quién es la gran esperanza capaz de impedir esto?

La esperanza reside en una sociedad civil fuerte y en iniciativas de código abierto que impidan los monopolios de poder. En última instancia, corresponde a la comunidad humana controlar el progreso mediante una legislación sensata.

¿Qué restricciones efectivas sobre la IA existen ya?

La ley europea sobre la IA ya establece límites a las técnicas de manipulación y a la vigilancia biométrica. Además, los tribunales suelen denegar la protección de los derechos de autor a las obras generadas por la IA, lo que reduce el incentivo para sustituir por completo a los creadores humanos.

Has tardado en responder a esta pregunta…

Tienes razón. En resumen: hasta ahora, solo regulamos cómo funciona la IA, pero todavía no, sus consecuencias sociales ni la distribución de los ingresos. Las leyes existentes abordan más bien los síntomas, mientras que el problema fundamental del trabajo desconectado sigue sin resolverse.

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Editado por Balz Rigendinger. Adaptado del inglés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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