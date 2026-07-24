El amor en la era de la IA: qué busca la gente en las parejas virtuales

Las «novias de IA» (imagen generada por IA) se adaptan totalmente a los deseos de los usuarios, lo cual modifica sus habilidades para relacionarse en el mundo real. zVg

El amor digital ya no es algo marginal. La psicóloga evolutiva suiza Désirée Popelka ha entrevistado a gente que utiliza la IA relacional y ha descubierto algo sorprendente: detrás de expectativas diferentes, hay una necesidad que se repite. Entrevista.

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Swissinfo: El aislamiento va ganando terreno. Como psicóloga evolutiva, usted observa que se busca, cada vez con mayor frecuencia, la intimidad en el mundo digital. ¿Nos dirigimos hacia una sociedad de individuos aislados?

Désirée Popelka: En efecto, los datos son inequívocos. La cantidad de personas solteras no deja de crecer; para mucha gente, vivir sola se está convirtiendo en una realidad duradera o en un estilo de vida deseado. En el marco de mi investigación, he tratado de averiguar si las personas que, de manera deliberada, eligen permanecer solteras se diferencian mucho de quienes carecen de pareja a la fuerza. Entonces descubrimos un hecho llamativo: de las 2.312 personas de la muestra, más de 183 mantenían una relación estable con una pareja virtual. Ya no es un fenómeno marginal. Observamos una tendencia en la que la intimidad y la vida social cada vez se comercializan más y se sustituyen por la tecnología.

En este contexto, usted habla de la «Girlfriend Experience» [una forma de encuentro o relación que trasciende lo meramente físico], que ahora está al alcance de todo el mundo en formato digital. ¿Qué es exactamente lo que se compra?

No se trata de sexo ante todo, sino de reciprocidad: de un intercambio; de compartir emociones. En el marco de la «Girlfriend Experience» física, el cliente paga por la sensación de compañía y de una cercanía que parece auténtica. Se vive una cita juntos, se construye una experiencia social. Plataformas como OnlyFans han democratizado y digitalizado este modelo; ahora es accesible en todas partes y también, más asequible.

Para muchas mujeres jóvenes, este ámbito resulta atractivo, ya que se libera del estigma de la prostitución tradicional y se presenta más como una forma de «empoderamiento». Pero es preocupante la otra cara de la moneda: las prestadoras de servicios, para fidelizar emocionalmente a los clientes, constantemente deben simular una identidad que no es la suya.

Pero ahora esa evolución podría alcanzar una nueva etapa, ¿no? ¿Por qué pagar a una persona cuando una inteligencia artificial es más barata y está disponible siempre?

Aquí estamos cruzando el umbral de la automatización total del amor. Un estudio del MIT [Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés, la universidad técnica más prestigiosa del mundo] ha demostrado que, después de la simple búsqueda de información, los juegos de rol sexuales ya constituyen el segundo uso más frecuente de ChatGPT. Las parejas de IA ofrecen una especie de «adulación»: el algoritmo aprueba en todo al usuario y se anticipa a cada uno de sus deseos. Desde un punto de vista evolutivo, nuestro cerebro está programado para reaccionar positivamente ante la validación social. Nuestro sistema neurológico suele ser incapaz de distinguir entre una reacción emocional simulada y una auténtica.

Désirée Popelka, psicóloga evolutiva en la EPF de Lausana. zVg

Eso promete relaciones sin ofensas ni discusiones. ¿Dónde reside el riesgo de esa felicidad sin contratiempos?

El riesgo reside en la pérdida total del control social. Una IA está programada para estar siempre de tu lado. Las relaciones auténticas, sin embargo, se nutren de fricciones, conflictos y la necesidad de llegar a compromisos. La relación con la IA puede convertirse en un espejo narcisista; uno se comunica consigo mismo.

Es cierto que vemos que los usuarios experimentan un alivio temporal de su sensación de soledad, pero que a la larga caen en una profunda dependencia emocional. Cuando los desarrolladores lanzan una actualización que modifica el carácter de la IA, los usuarios atraviesan crisis que pueden llegar incluso a pensamientos suicidas. De repente su único interlocutor emocional se muestra más «frío». Eso podría conducir a una generación que desaprendería a gestionar el rechazo interpersonal.

En su artículo «Outsourcing Love», distingue tres niveles de amor externo: la evolución va desde los encuentros reales hasta plataformas como OnlyFans, y luego a las «novias de IA». ¿Se trata de un proceso lineal?

Todavía no sabemos si esta evolución es lineal. Lo que podemos afirmar es que en gran medida depende de la personalidad. Las personas que, por ejemplo, buscan una experiencia de pareja más o menos real a través de un servicio de acompañantes no es gente rara que se pasa el día encerrada en su casa. A menudo son personas que disfrutan plenamente de la vida. Muchos tienen mujer y familia. Buscan variedad y admiración; es decir, un complemento y no un sustituto del amor convencional. Las personas con tendencias narcisistas parecen especialmente sensibles a la validación incondicional, incluso por parte de una IA.

¿Pueden observarse diferencias específicas de género en este ámbito?

Las motivaciones evolutivas divergen. Mientras que los mamíferos machos tienden a estar programados para diversificar mucho sus oportunidades de reproducción, las hembras actúan de forma más selectiva, ya que su inversión biológica —como el riesgo asociado al parto— es mucho mayor. Estas predisposiciones están, por supuesto, moldeadas por la cultura.

Estudios interesantes procedentes de Asia plantean la hipótesis del «No good men left»: las mujeres se retiran del mercado de las parejas porque no encuentran una pareja que esté a la altura de sus exigencias.

En su lugar, encuentran plenitud emocional junto a amigos de IA, que sirven como superficie de proyección ideal.

En el caso de los hombres, en cambio, la frustración ante el rechazo real suele ser lo que los empuja a los brazos de compañeras de IA que nunca les contradicen.

Sextech, Suiza y la evolución demográfica En el marco de su estudio Outsourcing LoveEnlace externo, Désirée Popelka, de la EPF de Lausana, ha encuestado a más de 2.300 personas en Suiza y Alemania sobre la utilización de servicios que ofrecen una «experiencia de novia» o «Girlfriend Experience». Su investigación se centra sobre todo en el paso de los encuentros reales a las interacciones digitales y en la importancia que para la sociedad tiene esta evolución. La entrevista a Désirée Popelka forma parte de nuestra serie de artículos dedicados al cambio demográfico y, más concretamente, al impacto que la revolución de la IA tiene en el descenso de la natalidad. El número de hijos está disminuyendo de manera espectacular. Siempre ponemos de relieve las razones de esta evolución tomando como ejemplo Suiza. Un país que, al ser una economía del conocimiento muy internacionalizada, está especialmente expuesto a este cambio.

La robótica y la realidad virtual amplían cada vez más el ámbito de la simulación. ¿Cómo valora la dinámica de esta evolución?

Esta evolución es vertiginosa y lucrativa para la industria. Nos gustaría, por supuesto, que la compañera de IA tuviera un cuerpo. La cuestión es saber cuáles son las consecuencias. Puede verse como un aspecto positivo en el caso de las personas mayores y aisladas, ya que ganan una compañera; en el caso de la gente joven, la idea de que la imagen corporal de esa compañera venga determinada por robots parece problemática.

¿Qué influencia tienen las ofertas digitales en la generación joven?

Algunos estudios puntuales realizados en Estados Unidos indican que más del 70 % de los adolescentes de aquel país ya han utilizado este tipo de herramientas. De hecho, esto resulta muy preocupante. La adolescencia es una etapa decisiva en la que se experimenta con las interacciones sociales y se aprende a tolerar la ambigüedad. Hay que aprender a cortejar a alguien que nos gusta y a superar un rechazo. Si esta socialización tiene lugar en un espacio protegido y optimizado por algoritmos, corremos el riesgo de que surja una generación incapaz de gestionar la complejidad de las relaciones interpersonales reales.

¿Ya no quedan hombres que merezcan la pena? En Asia, algunas mujeres se alejan de los hombres de carne y hueso por completo para recurrir a parejas generadas por la IA (como en esta imagen). zVg

Teniendo en cuenta el carácter adictivo de las relaciones basadas en la IA, ¿deberían establecerse restricciones de edad, al igual que con la nicotina y el alcohol?

Existen indicios claros de un potencial adictivo. Se desarrolla una dependencia emocional del estímulo constante. A esto se suma una deficiente protección de datos: los usuarios dan detalles muy íntimos sin que las empresas implicadas estén sujetas a un control suficiente. Debemos plantearnos la posibilidad de establecer restricciones de edad, ya que los adolescentes son un grupo especialmente vulnerable.

La docilidad de las novias de IA encaja con la ideología reaccionaria tal y como se difunde en la denominada manosfera. ¿Está creando internet una nueva generación de sociópatas?

El vínculo con lo que se conoce como la manosfera en internet [también denominada machosfera, es una red de comunidades de hombres en internet contra el empoderamiento de las mujeres y que promueven creencias antifeministas y sexistas] es muy peligroso. Estos influencers tienen un alcance enorme y pueden influir en mucha gente. Eso resulta especialmente problemático para los grupos vulnerables. Estimamos que alrededor del 7 % de los usuarios de «novias de IA» pertenecen a este grupo.

Si el amor y la sexualidad se delegan cada vez más a las máquinas y los sexos se alejan el uno del otro, ¿cuáles serán las consecuencias para que la sociedad y las tasas de natalidad, ya en descenso, perduren?

Esta es una de las cuestiones centrales de la investigación para los próximos años. La relación con una IA, hasta ahora, suele funcionar como una prolongación. Es otra forma de obtener admiración. La cuestión es saber qué implica eso a largo plazo para las parejas. Los estudios sobre el consumo de pornografía nos han enseñado que, muy a menudo, incluso una exposición mínima influye en la relación. Si en casa la pareja expresa críticas, mientras el avatar de IA acoge cada comentario con entusiasmo, entonces la máquina se convierte en un destructor de parejas.

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Artículo editado por Balz Rigendinger. Adaptado al español por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.

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