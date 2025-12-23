En el mercado de la vivienda de Zúrich, los inmigrantes a menudo tienen que conformarse con las migajas

Es difícil conseguir un apartamento de calidad por un precio razonable en Zúrich. Por eso, no les queda otra que conformarse con las migajas del mercado. Keystone / Alessandro Della Bella

Pagan alquileres excesivos y suelen instalarse en viviendas en mal estado: las personas recién llegadas del extranjero se sienten claramente desfavorecidas a la hora de encontrar un piso en el difícil mercado de la vivienda zuriquense, al menos al principio.

Es una paradoja. Más allá de las fronteras nacionales, la ciudad de Zúrich es conocida por su despiadado mercado inmobiliario. Y, sin embargo, siguen llegando en masas inmigrantes laborales y expatriados a la metrópoli más grande de Suiza.

Una de cada diez personas de entre las casi 120.000 que en 2022 inmigraron a Suiza se instaló en Zúrich. Así lo evidencia un análisis del Banco Cantonal de ZúrichEnlace externo a partir de datos recogidos por la Oficina Federal de Estadística. Como dato de referencia cabe destacar que, en la actualidad, una persona residente de cada veinte en Suiza vive en la ciudad del Limago.

Las altas cifras de la inmigración tienen consecuencias, también para la población inmigrante, a la que se acusa de contribuir a la gentrificación y a la subida excesiva de precios. Hasta tal punto que el partido derechista Unión Democrática del Centro (UDC) ha lanzado una iniciativa que exige dar preferencia a la población residente frente a los extranjeros en el mercado de la vivienda.

Pero la realidad de la comunidad de expatriados e inmigrantes laborales es otra: de hecho, se ven confrontados con un mercado que sólo les deja las migajas.

Zúrich es un lugar difícil para quienes buscan vivienda, incluso en comparación con otras ciudades internacionales. Más información:

Un grupo con expectativas reducidas

La evaluación del Banco Cantonal de Zúrich concluye que la población inmigrante a menudo se queda excluida del mercado de viviendas de nueva construcción porque suele buscar un apartamento a corto plazo.

Por eso, las personas inmigrantes se mudan con mayor frecuencia a viviendas en edificios antiguos, a diferencia de las personas que se trasladan dentro de las fronteras nacionales. «Probablemente se trata, en estos casos, sobre todo de viviendas antiguas que no cumplen con las condiciones de buena calidad que exige la población local o que se alquilan a precios desorbitados, por lo que se quedan en el mercado», afirma el estudio del banco.

Todavía peor son las posibilidades de que los inmigrantes accedan a las viviendas económicas de las cooperativas. Según el análisis de la entidad bancaria, en la ciudad de Zúrich, donde una de cada cuatro viviendas es de utilidad pública, sólo el 6% de las personas inmigrantes se instalaron en una vivienda de cooperativa en 2022, un porcentaje muy bajo en comparación con el 21% de las personas residentes que se mudó dentro de Suiza a un apartamento de esta clase. «Y este reducido número de personas suele trasladarse a una vivienda ya ocupada», precisa el estudio.

La mayoría de las personas inmigrantes es soltera y tiene entre 20 y 40 años de edad, lo cual quiere decir que se trata de un grupo flexible y con pretensiones más bajas, al menos a corto plazo. Por eso, muchas de las personas que inmigran a Suiza renuncian, en un primer momento, a instalarse en un apartamento propio y se contentan con mudarse a un piso compartido o a vivir con familiares, por ejemplo en el contexto de una agrupación familiar.

En consecuencia, ocupan con 36 metros cuadrados una superficie reducida en el primer año después de su llegada en comparación con los 44 metros cuadrados que suele ocupar de media una persona local que se muda dentro de las fronteras nacionales.

Para muchos, la primera vivienda en Suiza suele ser una solución transitoria, escriben los autores del estudio. Tan sólo un año después de la inmigración, los nuevos residentes ya suelen cambiar de casa dentro de Suiza.

No hay competencia directa

En la ciudad de Zúrich, este efecto es aún más acusado: el 28% de las personas que inmigraron a Suiza en 2022 ya vivían en 2023 en otro piso. Y de este grupo, un 60% permaneció en Zúrich, a pesar de la difícil situación del mercado de alquiler.

Y aquellos que se fueron a vivir fuera de la ciudad consiguieron reducir notablemente sus costes de alquiler. Estas personas suelen pagar 26 francos por metro cuadrado en lugar de los 34 que pagaban antes de mudarse, según el estudio citado.

El análisis del Banco Cantonal de Zúrich evidencia que las personas inmigrantes no son una competencia directa para la población local en el mercado inmobiliario, por lo menos durante el primer año después de su entrada al país.

Después de transcurrido ese año inicial, suelen tener, en parte, las mismas oportunidades para encontrar un piso como la población local. Por lo tanto, el impacto que tienen sobre el mercado de la vivienda es una realidad, al menos a medio plazo.

En otro estudio, la consultoría Wüest Partner ha expresado en cifras el impacto de la inmigración sobre el mercado de la vivienda y los precios. Conforme a este análisis, un crecimiento del 1% de la población causa una subida proporcional del precio de oferta de los alquileres del 1%. En este escenario, los precios de venta de las casas unifamiliares se encarecen por el 0,88% y los de la propiedad horizontal, por el 1,37%.

El baluarte de la población autóctona

A largo plazo, la población inmigrante –al menos en la ciudad de Zúrich– queda excluida de la oferta de los promotores de viviendas de utilidad pública. «Con una cuota de participación del 80%, las suizas y los suizos están sobrerrepresentados en las cooperativas de la ciudad de Zúrich», refiere el informe anual de la sección regional de la Asociación Suiza de Cooperativas de Viviendas del año 2021Enlace externo. Además, «sobre todo las personas nacidas en el extranjero ocupan con menor frecuencia una vivienda de cooperativa».

Dado que una parte importante de las personas inmigradas en Zúrich pertenece a una élite bien formada y con una alta movilidad, capaz de trasladar rápidamente su lugar de residencia permanente, es probable que el factor tiempo juegue también aquí un papel clave.

Buscar una vivienda de cooperativa en Zúrich suele ser también para la población local un proyecto de varios años, sin ninguna garantía de éxito. Las personas que no saben si van a seguir viviendo en Zúrich dentro de unos años, ni siquiera se toman la molestia de probar suerte.

Editado por Balz Rigendinger. Adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela. Revisado por Carla Wolff.

El mercado inmobiliario suizo puede resultar desesperante, especialmente en lo que respecta a la compra de viviendas. Nuestra recomendación de lectura al respecto:

