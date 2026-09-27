Ginebra aprueba garantizar anticonceptivos gratuitos

La iniciativa a favor de la anticoncepción gratuita llega a Ginebra Keystone-SDA

La iniciativa del Partido Socialista para ofrecer anticonceptivos gratuitos fue aprobada el domingo en Ginebra. La propuesta obtuvo el respaldo del 58,46% del electorado.

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La iniciativa, respaldada por los partidos de izquierdas, el Centro y el Partido Libertad y Justicia Social, establece que el cantón de Ginebra deberá crear un sistema para cubrir los costes de los anticonceptivos. La medida incluye todos los métodos anticonceptivos reconocidos: la píldora, los dispositivos intrauterinos (DIU), los implantes, las inyecciones, los parches, los anillos vaginales, la píldora del día después y los preservativos.

Los anticonceptivos serán gratuitos con independencia de los ingresos o la edad. La iniciativa, aceptada por la ciudadanía, buscó repartir de forma más equitativa una carga que actualmente recae principalmente sobre las mujeres. La oposición, encabezada por las Juventudes Radicales Liberales, argumentaba que la anticoncepción es un asunto privado y se oponía a un sistema «generalizado», cuyo coste se estima en más de 20 millones de francos al año.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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