¿Verdadero o falso? ¿Las mujeres extranjeras son más violentas que los hombres suizos?

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Serie ¿Verdadero o falso? , Episodio 7: Antes de la votación sobre el límite de población, el partidos conservador suizo, UDC, afirmó en redes sociales que las mujeres extranjeras son más violentas que los hombres suizos. Pero, ¿es eso lo que muestran las estadísticas oficiales?

5 minutos

Sara Pasino

Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés. Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza. Otro idioma: 1 English en Truth or tale: are foreign women more violent than Swiss men? original leer más Truth or tale: are foreign women more violent than Swiss men?

En el período previo a la votación del 14 de junio, el partido conservador, UDC, compartió una publicación en redes sociales en la que afirmaba que «las mujeres extranjeras cometen más agresiones que los hombres suizos».

La publicación continuaba vinculando la violencia en el hogar y en la familia con la inmigración, alegando que las estadísticas oficiales de la Oficina Federal de Estadística (FSO) muestran que la tasa por cada 10.000 personas en 2024 era más alta entre las mujeres extranjeras (13,2) que entre los hombres suizos (12,6).

La radiotelevisión pública suiza RTSEnlace externo investigó las cifras.

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Sin embargo, al considerar los números absolutos, el panorama es claro: los hombres cometen la mayoría de los delitos de violencia en el hogar y en la familia.

Las expertas y los expertos también señalan que las cifras sobre delitos graves y homicidios son más relevantes, y muestran que los hombres suizos cometieron la mayoría de estos delitos en 2024.

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Tanto la Oficina Federal de Estadística (FSO) como las expertas y los expertos con los que habló Swissinfo advierten de que las cifras solo recogen los casos registrados por la policía y no tienen en cuenta otros factores como la edad, la situación socioeconómica o las condiciones familiares y de convivencia.

«Esto nos dice mucho más sobre lo que hace la policía que sobre la sociedad en sí», afirma Faten Khazaei, profesora adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Northumbria, que ha investigado cómo la policía suiza gestiona los casos de violencia en el hogar y en la familia.

+ El conteo de feminicidios es un desafío mundial

Dirk Baier, profesor del Instituto de Criminología de la Universidad de Zúrich, afirma que la tasa de violencia en el hogar y en la familia por cada 10.000 habitantes es engañosa, ya que en realidad compara principalmente a mujeres extranjeras, en su mayoría jóvenes, con hombres suizos generalmente de mayor edad. «Es como comparar peras con manzanas», señala.

Una segunda razón por la que la cifra no es representativa es que la violencia en el hogar y en la familia ocurre principalmente dentro de las relaciones de pareja, por lo que sería más preciso basar los datos en personas que tienen pareja. «Cuando analizamos los casos graves de violencia doméstica, y en concreto el feminicidio, el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar», afirma Khazaei.

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Violencia en el hogar y en la familia en Suiza y en el extranjero

Las cifras citadas por el Partido Popular Suizo son solo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos de violencia en el hogar y en la familia no se denuncian, debido a tasas de notificación bajas, de alrededor del 10 al 20 %. Baier también señala que las tasas entre personas extranjeras suelen ser más altas porque estos casos tienen más probabilidades de ser denunciados.

«La migración en sí misma no tiene nada que ver con la delincuencia en general, no solo con la violencia doméstica», explica.

«La nacionalidad no es un factor de riesgo, ya que la violencia doméstica existe en todos los países y en todos los estratos sociales», añade Khazaei.

Varios factores contribuyen a la violencia en el hogar y en la familia, entre ellos las condiciones socioeconómicas, el estrés, el desempleo y el aislamiento, pero sobre todo el género.

«Es importante recordar que la violencia doméstica es, ante todo, una cuestión de género, ya que es ejercida principalmente por hombres contra mujeres en un contexto de desigualdad sexista», explica Khazaei. También considera que centrarse en el enfoque de género es clave para combatir la violencia doméstica. «Por ejemplo, España tiene una respuesta legal más sensible al género, con tribunales especializados, y ha registrado un descenso de los casos de violencia de género en 2024 y 2025».

«El racismo institucional también perjudica a las víctimas suizas»

En 2022, Khazaei llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la respuesta de la policía suiza ante la violencia en el hogar y en la familia. «Existe claramente cierto racismo estructural, no solo dentro de la policía, sino también de forma más amplia en las instituciones, y sostengo que esto, en última instancia, perjudica a todas las víctimas de violencia doméstica, incluidas las mujeres suizas».

Su investigación Enlace externosobre una unidad de policía de emergencias en un cantón francófono de Suiza reveló que los agentes eran más propensos a intensificar los casos cuando el presunto autor era extranjero, lo que llevaba a un apoyo y protección más urgentes para la víctima de violencia machista, mientras que adoptaban un enfoque más relajado cuando el presunto autor era suizo.

«Esto, en última instancia, significa que puede ser más difícil para las mujeres suizas cuyos agresores no encajan en estereotipos raciales institucionales lograr que sus casos sean llevados ante los tribunales», afirma.

«Las mujeres extranjeras no son más violentas que los hombres suizos»

Las estadísticas de la FSO no sugieren que las mujeres extranjeras sean más violentas que los hombres suizos en términos generales. «Debemos tener en cuenta el comportamiento de denuncia y distintos factores de riesgo. Si lo hiciéramos correctamente, quedaría muy claro que los hombres suizos representan un mayor riesgo que las mujeres extranjeras», concluye Baier.

Editado por Marc Philipp Leutenegger/sb y traducido del inglés por José Kress