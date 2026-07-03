Polémica por la expulsión de una mujer trans de una zona reservada para mujeres en una piscina pública en Suiza

La piscina al aire libre Marzili de Berna —aquí la zona mixta— se encuentra justo debajo del Palacio Federal. Keystone / Anthony Anex

La expulsión de una mujer trans en una piscina al aire libre de Berna demuestra que Suiza aún no ha sabido cómo relacionarse con la comunidad queer. Análisis.

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Todo ocurrió en la zona reservada a las mujeres de la conocida piscina al aire libre de Marzili, situada en Berna a orillas del río Aar, a los pies del Palacio Federal y, por tanto, en pleno centro político de Suiza.

Las bernesas llaman «Paradiesli» a esta zona, que está reservada para ellas y donde pueden disfrutar del sol y del verano sin bañador y sin tener que soportar piropos. Y este nombre, que se traduce como pequeño paraíso, no deja de resultar irónico tras el incidente.

Y es que el pasado domingo una mujer trans fue expulsada de esa zona y se la llevaron esposada por la policía. El incidente se produjo tras las quejas de algunas visitantes, a quienes les habían molestado los rasgos sexuales masculinos de la mujer trans, como el pene que se perfilaba claramente bajo un tanga.

Escenas tumultuosas y autoridades arrepentidas

A raíz de ello, el personal de la piscina al aire libre pidió a la mujer trans que abandonara las instalaciones. Esta insistió en su derecho a quedarse. Los mediadores profesionales al servicio del ayuntamiento no lograron calmar la situación. Se llamó a la policía y se produjeron escenas tumultuosas. Una agente resultó levemente herida y la mujer trans fue detenida y salió esposada de allí.

El Ayuntamiento de Berna reconoció posteriormente sus errores, algo poco habitual en Suiza. Sin embargo, los hechos eran contundentes. Las normas de la piscina al aire libre prevén explícitamente el acceso de las mujeres trans, si bien, en caso de duda, prevalece el sexo oficial. Por lo tanto, la mujer trans había insistido con razón en su derecho a permanecer allí.

Las autoridades de la ciudad de Berna, dominada por la izquierda y los verdes, quieren comunicar mejor en el futuro cuáles son las normas vigentes en el «Paradiesli» y formar al personal. Así pues, han sacado sus conclusiones del incidente.

No obstante, lo que queda es un campo de batalla. Según fuentes cercanas a la mujer trans, la intervención policial la traumatizó. El personal de la piscina, los mediadores y la policía han visto dañado su prestigio. Y en Suiza se ha desatado un debate.

Historia conocida la de mujeres contra personas trans

En esencia, se podría decir que en este caso las mujeres confrontaron sus derechos frente a la de una persona trans. La pregunta que surgió es dónde se sitúa la prioridad en el derecho de las mujeres biológicas a un espacio de refugio o en el derecho de las personas trans a la igualdad de trato.

Para muchas mujeres, lo que importa en las zonas para mujeres no es la ausencia de penes, sino la tranquilidad y la protección frente al acoso masculino y las miradas de los hombres.

No obstante, existe la idea generalizada de que la inclusión de las personas trans en determinados ámbitos de la vida entra en contradicción con los derechos clásicos de las mujeres. Existen defensoras destacadas de esta postura, como la feminista alemana Alice Schwarzer. Aunque aboga por los derechos de las personas trans y contra la discriminación hacia ellas, también subraya que esto no debe hacerse a costa de los derechos, los espacios de protección y la visibilidad política de las mujeres biológicas.

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«Una minoría dicta las reglas»

Si observamos el debate en Suiza, la mayoría defiende precisamente esta línea. En las secciones de comentarios de los principales periódicos suizos predominan claramente las voces que exigen el mantenimiento de los espacios de protección para las mujeres. En este contexto, también surge la queja de que una minoría estaría dictando las reglas para la mayoría; incluso en el diario de izquierda liberal Tages-Anzeiger, varios comentaristas defienden esta opinión.

Chris Brönimann se ha expresado en términos similares. La persona trans más conocida de Suiza escribió en Instagram, entre otras cosas: «Estamos viviendo una situación de desequilibrio en la que una minoría dicta a la mayoría cómo debe funcionar. No fomentamos la aceptación pisoteando los sentimientos, el sentido de la vergüenza y los espacios seguros de las mujeres».

Por supuesto, también hay otras opiniones, tanto dentro como fuera de la comunidad queer. El Tages-Anzeiger establece una línea divisoria entre los bandos políticos y las generaciones.

Un conflicto resoluble

El incidente de Berna pone de manifiesto, sobre todo, una cosa: la sociedad suiza aún no ha encontrado una línea de actuación unificada en lo que respecta al trato a las personas trans.

Además, la pregunta de si tiene prioridad el derecho de las mujeres a disponer de espacios exclusivos o la inclusión de las personas trans está mal planteada. No es necesario sopesar estos intereses, ya que una ciudad del tamaño de Berna puede satisfacer perfectamente las necesidades de los distintos grupos, por ejemplo, con una zona adicional en la misma piscina o en cualquiera de las muchas otras que hay.

Si echamos un vistazo a la situación en Suiza, ya existen hoy en día diferentes normas de acceso en lo que respecta a las personas trans y las piscinas al aire libre. Por ejemplo, la piscina para mujeres de Zúrich solo admite a aquellas personas trans que el personal perciba como mujeres. Aunque esto ya ha dado lugar a conflictos, crea a su vez un espacio diferente con otras normas.

Una pregunta que surge al respecto es hasta qué punto la sociedad está dispuesta a aceptar restricciones y limitaciones para salvaguardar las necesidades de grupos concretos. Lógicamente, la respuesta a esto será práctica y no ideológica. Y es que no existe el riesgo de una «micro-segregación», como advierten ciertas voces críticas.

Esto se pone de manifiesto precisamente en las piscinas al aire libre: incluso si las grandes ciudades crean en el futuro zonas de retiro adicionales para distintos grupos y, con ello, atenúan el conflicto, en Suiza seguirán predominando claramente las piscinas al aire libre mixtas. Aquí es obligatorio llevar traje de baño y no se ven penes. Se va a bañarse en compañía de otros.

Suiza es hoy en día muy abierta con muchas minorías, pero tiene dificultades con las personas trans, como muestran estas cifras:

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Artículo editado por Balz Rigendinger y adaptado al español por Patricia Islas

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