Suiza envejecería drásticamente sin su población residente extranjera

Sin inmigración, la estructura de edad de la población en Suiza se vería profundamente alterada (imagen ilustrativa). Keystone / Urs Flueeler

La inmigración no sólo aumenta la población de Suiza, sino que también frena el proceso de envejecimiento. Sin ella, el país tendría muchas menos personas trabajando y más jubiladas, con efectos directos sobre el sistema que financia las cuotas financieras básicas que reciben las personas jubiladas y las primas del seguro médico privado y obligatorio en el país alpino.

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La población suiza crece rápidamente. Demasiado rápido, según el Partido Popular Suizo (PPS o UDC, es decir, Unión Democrática del Centro, de acuerdo a sus siglas en francés).

Con su iniciativa destinada a limitar la inmigración, el partido más respaldado en Suiza, quiere limitar la población a 10 millones de habitantes. La ciudadanía decide en las urnas el destino de esta iniciativa popular el 14 de junio próximo.

Cabe contextualizar que según las cifras más recientes disponibles de la Oficina Federal de Estadística de Suiza, al 31 de diciembre de 2024 había 9,05 millones de habitantes, es decir, residentes permanentes. De este total, aproximadamente un 27% no tiene la nacionalidad suiza.

Sometida a votación el 14 de junio de 2026, la iniciativa promete preservar las infraestructuras del país, desde la vivienda al transporte, así como su nivel de vida, pese a limitar la inmigración.

Más joven la población extranjera

Pero, ¿cómo sería una Suiza sin inmigración? Aparte de la cuestión numérica, es sobre todo la estructura por edades de la población la que se vería profundamente alterada. Sin sus 2,5 millones de población extranjera, Suiza envejecería mucho más, como muestran los datos de la Oficina Federal de Estadística (OFEEnlace externo).

La edad media es ahora de 44 años y medio. Y la edad media de la población residente extranjera en Suiza es sólo de 37 años y medio, siete años menos.

La diferencia se acentúa aún más si observamos el desglose entre jóvenes (0-19 años), personas económicamente activas (20-64 años) y personas mayores.

Entre la población con el pasaporte suizo viviendo dentro del país, la proporción de personas en edad laboral es del 56%. Entre la extranjera residente en Suiza, es de casi el 72%. Por el contrario, la proporción de personas mayores es mucho mayor en la población suiza: casi el 24% de la población con nacionalidad suiza ha alcanzado la edad de jubilación, frente a sólo el 8% de su población residente extranjera.

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Su presencia es especialmente marcada en los grupos de edad comprendidos entre los 30 y los 49 años, como muestra la pirámide de edades que figura a continuación. En estos grupos de edad, representa alrededor del 40% de la población. Entre las personas mayores de 80 años, por el contrario, su proporción desciende a alrededor del 10%.

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Un agujero en el seguro de enfermedad y en las cuotas para la edad del retiro

Un envejecimiento más acusado de la población tendría varias consecuencias directas. Una de ellas puede medirse con relativa facilidad: su impacto en los costes sanitarios.

Por término medio, una persona de 38 años paga 5.076 francos suizos al año en primas del seguro de enfermedad y genera 2.937 francos suizos en gastos del seguro de enfermedad obligatorioEnlace externo y privado. Por tanto, registra un saldo positivo de 2 139 CHF.

Una persona de 73 años paga las mismas primas, pero genera unos gastos de 9.652 francos suizos. El resultado es un saldo negativo de 5.476 francos suizos.

En otras palabras, una aceleración del envejecimiento de la población pondría a prueba la financiación del seguro de enfermedad básico.

La misma lógica se aplica al sistema básico para la edad del retiro laboral: son las cotizaciones de la población económicamente activa las que financian las pensiones de la población jubilada. Una mayor proporción de personas mayores aumentaría la presión sobre el sistema.

Adaptación al español, Patricia Islas

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