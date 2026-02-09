¿Verdadero o falso?: ¿Tiene Suiza leyes estrictas sobre cómo poner nombres a las niñas y a los niños?

Serie ¿Verdadero o falso? , Episodio 6: Un lector preguntó si Suiza tiene leyes especialmente estrictas para poner nombres a las niñas y a los niños en comparación con otros países.

4 minutos

Suiza tiene fama de ser un país de normas y precisión, pero cuando se trata de poner nombres a las niñas y a los niños, la realidad es más matizada de lo que sugiere la creencia popular. Un lector nos escribió preguntando: «He oído que Suiza es mucho más estricta que otros países a la hora de elegir nombres para sus hijos y que los padres no pueden elegirles cualquier nombre. ¿Es cierto?»

Esta afirmación se plantea con frecuencia en debates en redes sociales, a menudo en contraste con países como Estados Unidos, donde en algunos estados los padres tienen gran libertad para elegir nombres poco convencionales. No solo los nombres inusuales elegidos por ciertas celebridades, como «X Æ A-Xii», hijo de Elon Musk y Grimes, han causado revuelo. Por ejemplo, algunos padres en EE. UU. ponen a sus hijos nombres de fabricantes de armas como Remington o Colt.

Ley suiza: el interés del niño

¿Sería posible una práctica así en Suiza? Según la ley suiza, los padres, en general, son libres de elegir el nombre de pila de sus hijos. La Ordenanza suiza sobre el Estado Civil, un reglamento federal que establece cómo se gestionan en la práctica los asuntos de estado civil, indica que los funcionarios del registro civil solo deben rechazar un nombre si perjudica claramente los intereses del niño. Este principio es intencionadamente amplio y flexible, permitiendo que las autoridades intervengan únicamente en circunstancias limitadas. En caso de disputa, deciden los tribunales.

¿Qué significa esto en la práctica? «Según la ley suiza, el nombre de un menor no debe ser perjudicial ni infringir los derechos de otros. Por ejemplo, no se permite elegir nombres de marcas», explica David Rüetschi, director de la Oficina Federal Suiza del Estado Civil.

Añade que también se aplican normas técnicas: los nombres deben escribirse utilizando letras del alfabeto latino, lo que significa que no se aceptan símbolos, números ni caracteres inventados en el registro civil.

Elon Musk y su hijo X Æ A-Xii. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Las decisiones se toman en las oficinas locales del registro civil, donde los funcionarios evalúan cada caso de forma individual. En la mayoría de los casos, los nombres se aprueban sin dificultades. Cuando surgen dudas, las autoridades suelen dialogar con los padres para encontrar una solución. Los litigios legales son poco frecuentes, aunque, si se producen, pueden prolongarse durante mucho tiempo.

«Si el caso llega a los tribunales, la decisión final puede tardar entre tres y cinco años, dejando al niño sin un nombre reconocido legalmente durante ese período», explica Rüetschi.

Comparación internacional

¿Dónde se sitúa Suiza en comparación internacional? Depende del país con el que se compare, dice Rüetschi.

«En general, se puede decir que las directrices para poner nombres a los niños son bastante similares a las de otros países. En Alemania, Italia, Francia y Austria, los principios son básicamente los mismos», afirma. Mientras que algunos países —sobre todo ciertos estados de EE. UU., pero también el Reino Unido— permiten mucha más libertad, otros son más restrictivos. Islandia, por ejemplo, mantiene una lista oficial de nombres aprobados.

La práctica suiza se ha vuelto más liberal con el tiempo, señala Rüetschi. Requisitos anteriores, como los nombres claramente diferenciados por género, se han abandonado en gran medida, reflejando una mayor diversidad cultural y migración.

Por lo tanto, ¿es Suiza especialmente estricta a la hora de poner nombres a los niños?

En términos generales, no: los padres tienen una amplia libertad, y los límites se aplican únicamente en casos específicos para proteger los intereses del menor. Qué tan restrictivo parezca el sistema depende en gran medida del país con el que se haga la comparación.

Con input de Claire Micallef. Editado por Marc Leutenegger. Traducido por José Kress con ayuda de IA.

Los preferidos del público Los más discutidos