Vejez en la cárcel y acoso: la situación en Suiza

El principal riesgo para la población reclusa de edad avanzada es ser víctima de acoso o amenazas. Keystone / Peter Schneider

Las personas reclusas mayores de 60 años sólo representan el 6% de la población carcelaria suiza, pero es el grupo de edad que más ha aumentado en 40 años. Entre la asistencia y la seguridad, las cárceles suizas tienen que adaptarse para satisfacer las necesidades de los mayores, algunos de los cuales estarán encerradas hasta el día de su muerte.

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Julie Conti, RTS

Georges* tenía más de 70 años cuando fue encarcelado en las cárceles de Champ-Dollon, primero, y luego en la de La Brenaz, en el cantón de Ginebra. Allí permaneció más de un año. «Estás expuesto a una jerarquía establecida en estas prisiones», declaró el domingo a un programa de la radiotelevisión pública suiza RTS, cuyo nombre es Mise au Point. «Hay una banda, con un líder, y él es quien manda».

Georges fue testigo de la violación en grupo de otro recluso en las duchas de la prisión. «El guardia había cerrado las puertas porque había sonado una alarma», recuerda. «Al final, su jefe se me acercó y me dijo: ‘Afortunadamente para ti, eres demasiado mayor para cosas así. Pero no se lo digas a nadie o no vivirás mucho más’. Fue un shock horrible para mí».

Georges también fue víctima de un intento de extorsión. Un preso amenazó con atacarle a él y a su familia si no le pagaba 4.000 francos al mes.

Reto creciente con la edad

Acosos y amenazas son los riesgos principales para las personas de edad avanzada en la prisión. Pero proporcionarles los cuidados que necesitan también puede ser complicado.

Porque el envejecimiento se acelera en la cárcel. «Estas personas suelen tener determinantes socioeconómicos bajos o negativos», explica Hans Wolff, presidente de la Conferencia Suiza de Personal Médico de Prisiones. «Sufren más adicciones y enfermedades infecciosas, y se ven diez veces más afectadas por enfermedades mentales».

Cárceles inadecuadas

Aunque las personas reclusas de más de 60 años sólo representan el 6% de la población carcelaria, son el grupo de edad que más rápido crece. En cuarenta años, su número se ha multiplicado por seis.

«Hoy en día, la dignidad de las personas presas mayores de 60 años no está garantizada», admite Hans Wolff. «En algunos casos, ni siquiera se respeta, sobre todo si los establecimientos están superpoblados. Las cárceles suizas no están diseñadas para acoger a una población geriátrica. Las autoridades han reconocido el problema y están trabajando en ello, pero el concordato latino, es decir, los establecimientos de la parte francófona de Suiza (el este del país) y del Tesino (el cantón de habla italiana en el sur helvético), están mucho peor equipados que los de la parte germanófona del país (es decir, la parte norte suiza, ndlr)».

Una escuela modelo en Lenzburg

En la parte germanófona de Suiza, hay una escuela que da ejemplo: Lenzburg, en el cantón de Argovia. Hace quince años se creó entre sus muros la primera unidad especialmente dedicada a personas cautivas de más de 60 años. El servicio de atención domiciliaria les visita dos veces al día. Las personas más vulnerables están separadas de las demás.

Claudio Pinetti trabaja aquí como funcionario de prisiones, pero es enfermero diplomado: «Normalmente, mantenemos cierta distancia con los reclusos, pero aquí eso no es posible. Parte de nuestro trabajo consiste en ayudarles a ponerse los pantalones o a subirse la cremallera. Hay contacto y eso forma parte de nuestro trabajo. Es un equilibrio entre seguridad y proximidad».

Muchos de los reclusos de esta unidad están sujetos a una orden de internamiento, y algunos nunca saldrán en libertad. Entre estos muros también se habla del final de la vida en prisión. Beat Meier cumplió una condena de cuatro años, pero fue condenado a internamiento y lleva 33 años encerrado. «Es prácticamente una sentencia de muerte. El final de la vida en prisión es tabú, pero intentamos hacer bromas, porque es mejor reír que llorar. Es importante aguantarse».

*No es su verdadero nombre

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Adaptación de Patricia Islas

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