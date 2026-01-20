Demolición israelí de la sede de UNRWA contradice la sentencia de la CIJ, dice Lazzarini

Jerusalén, 20 ene (EFE).- El jefe de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió este martes que las demoliciones iniciadas por Israel dentro de la sede de esta institución en Jerusalén Este contradicen la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado octubre.

«Estas acciones, junto con los ataques incendiarios previos y una campaña de desinformación a gran escala, contradicen la sentencia de octubre de la Corte Internacional de Justicia, que reafirmó que Israel está obligado, en virtud del derecho internacional, a facilitar las operaciones de UNRWA, no a obstaculizarlas ni impedirlas», dijo el comisionado en un mensaje en X.

«El tribunal también subrayó que Israel no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Oriental», añadió respecto al costado de la ciudad que ocupa desde 1967 y que se anexionó de forma unilateral en los 80.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó «garantizar las necesidades básicas» de la población civil en Gaza.

Según el relato de un portavoz de la UNRWA y de fuentes de la gobernación de Jerusalén, pasadas las 7:00 (5:00 GMT) de esta mañana, un contingente de soldados y policías irrumpieron en la sede en el barrio palestino de Sheij Jarrah, en el ocupado Jerusalén Este, y, tras expulsar a los guardias de seguridad, dieron paso a una excavadora que comenzó a demoler las instalaciones.

EFE atestiguó en el lugar el destrozo a algunas de las instalaciones de UNRWA y una gran presencia de fuerzas de seguridad israelíes, que acordonaron la zona e impidieron el acceso de la prensa al complejo.

Este asalto se produce después de que el pasado 14 de enero fuerzas israelíes irrumpieran en un centro de salud de la UNRWA dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este y ordenaran su cierre. También está previsto que se corte el suministro de agua y electricidad a todas sus instalaciones, incluyendo los centros de salud y educación, en las próximas semanas.

«Esto es consecuencia directa de la legislación aprobada por el parlamento israelí en diciembre (de 2025), que reforzó las leyes anti-UNRWA adoptadas en 2024», denunció Lazzarini.

En enero de 2025, entraron en vigor dos leyes que convertían a la UNRWA en ilegal en territorio israelí y establecían una política ‘de no contacto’ con organizaciones gubernamentales y otras entidades israelíes; lo que en la práctica dificulta que siga operando también en Cisjordania y Gaza ocupadas.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una reforma de dicha ley en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta organización de su inmunidad -garantizada como entidad de la ONU- y decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este. EFE

