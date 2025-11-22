Deniegan libertad a exgobernador mexicano condenado a nueve años de cárcel por corrupción

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La Justicia mexicana denegó este viernes la libertad anticipada que solicitaba el exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, condenado en 2020 a nueve años de cárcel por participar en una red que desviaba dinero del erario mediante empresas fantasma, según informaron medios locales.

Duarte, por tanto, tendrá que cumplir íntegramente su condena en la cárcel Reclusorio Norte de la capital mexicana, donde está recluido, por lo que quedará en libertad en abril de 2026.

Tras escuchar a los testigos, la magistrada de control Ángela Zamorano, del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), decidió que los argumentos de la defensa del exgobernador, entre ellos, la buena conducta del reo, no son suficientes para justificar esta medida, a la que se oponía la Fiscalía General de la República (FGR). EFE

