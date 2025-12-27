Denis Kapustin, líder de voluntarios rusos en el ejército ucraniano, muere en combate

Leópolis (Ucrania), 27 dic (EFE).- Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que han luchado junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra la invasión lanzada por Moscú, murió en el frente en la región de Zaporiyia (sur).

“Esta noche, nuestro comandante, Denis ‘WhiteRex’ Kapustin, murió heroicamente mientras cumplía una misión de combate en el sector de Zaporiyia del frente”, informó el Cuerpo de Voluntarios Rusos el sábado en su canal de Telegram.

Según informes preliminares, Kapustin fue alcanzado por un avión no tripulado kamikaze de corto alcance, que ambos ejércitos utilizan ampliamente en el campo de batalla.

El Cuerpo de Voluntarios Rusos es una de las al menos tres formaciones voluntarias de rusos étnicos que han combatido bajo mando ucraniano en diversas zonas del frente. Junto con la Legión de la Libertad de Rusia, participó en varias incursiones transfronterizas en la región rusa de Briansk en la primavera de 2023, que precedieron a una operación de mayor envergadura de las fuerzas ucranianas al año siguiente en Kursk.

Tras las incursiones, el Ministerio del Interior ruso emitió una orden de arresto contra Kapustin, también conocido con el apellido Nikitin, mientras que los medios estatales rusos lo etiquetaron como neonazi, enfatizando su origen de extrema derecha.

Aunque muchos en el Cuerpo, incluido el propio Kapustin, tenían opiniones de extrema derecha, la unidad subraya que sus miembros se centran en derrocar al gobierno de Vladimir Putin, abandonar las ambiciones imperialistas de Rusia y crear un estado que priorice el «bienestar de los rusos étnicos».

Su muerte es “una profunda pérdida para el movimiento voluntario ruso y para todos aquellos que se opusieron consistentemente a las políticas imperialistas de Putin”, subrayó en su declaración la Legión de la Libertad de Rusia, otra unidad étnicamente rusa formada principalmente por opositores liberales al gobierno de Putin.

“Fue un guerrero que tomó una decisión consciente a favor de la resistencia armada al régimen y murió en la batalla, permaneciendo fiel a esa elección hasta el final”, afirma el comunicado.

“La verdadera oposición rusa lucha contra el régimen de Putin, no organizando mítines ni foros en Europa ni en Occidente, como algunos opositores”, reaccionó el coronel Andri Kovalenko, del Centro para la Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. “Algún día, la verdadera oposición derrotará a este régimen”, señaló.EFE

