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Denis Sassou Nguesso, reelegido presidente del Congo con más del 94 % de los votos

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Nairobi, 17 mar (EFE).- El presidente de la República del Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, fue reelegido con el 94,82 % de los votos en las elecciones del pasado domingo, según los resultados provisionales anunciados este martes por el ministro del Interior y de Descentralización, Raymond Zéphirin Mboulou.

Nguesso, de 82 años, obtuvo así un quinto mandato de cinco años desde que llegó al poder en 1997, tras imponerse a seis candidatos opositores, según los datos divulgados por Mboulou en la televisión pública Télé Congo.

Tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), el mandatario se mantiene como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente. EFE

aam/pa/jlp

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