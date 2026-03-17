Denis Sassou Nguesso reelegido presidente del Congo con más del 94 % de los votos

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Nairobi, 17 mar (EFE).- El presidente de la República del Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, fue reelegido con el 94,82 % de los votos en las elecciones del pasado domingo, según los resultados provisionales anunciados este martes por el ministro del Interior y Descentralización, Raymond Zéphirin Mboulou.

Nguesso, de 82 años, obtuvo así un quinto mandato de cinco años desde que llegó al poder en 1997, tras imponerse a seis candidatos opositores, según los datos divulgados por Mboulou en la televisión pública Télé Congo.

Tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), el mandatario se mantiene como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

En segunda posición quedó Mabio Mavoungou, de 70 años y presidente del partido Alianza, que logró el 1,48 % de los sufragios, seguido de Uphrem Dave Mafoula, de 43 años y presidente de Los Soberanistas, con el 1,03 %.

El resto de aspirantes consiguieron menos de un 1 % en los comicios, cuyos resultados definitivos debe validar ahora el Tribunal Constitucional, ante el que los candidatos pueden presentar impugnaciones.

De un electorado de cerca de 3,2 millones de votantes registrados (de una población total de unos seis millones de habitantes), algo más de 2,6 millones ejercieron acudieron a las urnas, lo que representa una participación del 84,65 %, añadió el ministro.

Como sucedió en los comicios de 2021, la jornada electoral del domingo estuvo marcada por el corte de internet a nivel nacional, según confirmó el observatorio global de internet NetBlocks en la red social X.

«El corte de internet en el día de las elecciones, que limita la transparencia durante un periodo electoral ya empañado por las detenciones de opositores, ha sido una táctica habitual en Congo-Brazzaville», señaló Netblocks.

El presidente pudo concurrir de nuevo a los comicios gracias a la polémica reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de 70 años de edad de un candidato presidencial y el máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Pese a numerosos intentos de crear alianzas, la oposición, víctima de la represión y del control del oficialismo sobre todo el aparato del Estado, no logró unirse en torno a un único aspirante que pudiera plantar cara al veterano jefe de Estado, gran favorito de las elecciones.

Además, los principales partidos de la oposición con representación parlamentaria optaron por el boicot, al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en este país productor de petróleo de África central.

A pesar de esa riqueza, más del 46 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, mientras una de cada tres personas en el país pasa hambre y el desempleo juvenil alcanza el 42 %, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

Las elecciones del domingo contaron con la presencia de varias misiones de observación electoral, como la de la Unión Africana (UA), que encabeza el expresidente ghanés Nana Akufo-Addo. EFE

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