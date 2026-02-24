Denisse Miralles se convierte por sorpresa en la primera ministra de Perú

Lima, 24 feb (EFE).- La economista Denisse Miralles juró este martes como nueva presidenta del Congreso de Ministros del Gobierno de transición de Perú, que preside el congresista izquierdista José Balcázar, a pesar de que oficialmente se había anunciado que ese cargo iba a ser ocupado por el también economista y excandidato presidencial Hernando de Soto.

Balcázar tomó el juramento a Miralles, que era ministra de Economía y Finanzas del anterior Gobierno de transición del derechista José Jerí, en medio de una lluvia de rumores en medios y redes sociales sobre discrepancias de última hora entre el nuevo gobernante y De Soto sobre la conformación del gabinete ministerial.

Antes de que medios locales señalaran que Miralles iba a reemplazar finalmente a De Soto, de 84 años, el economista neoliberal había asegurado que sí iba a ocupar el cargo. EFE

