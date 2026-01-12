Denuncia a Charlie Hebdo por «atentar contra la dignidad de las víctimas» de Crans-Montana

2 minutos

Ginebra, 12 ene (EFE).- Una pareja suiza formada por una escritora y un abogado ha presentado una denuncia penal contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y su dibujante Eric Schalch por «atentar contra la dignidad de las víctimas» del incendio de Crans-Montana en una caricatura publicada el viernes 9 de enero, informó este lunes la prensa helvética.

En el «dibujo del día», publicado precisamente en la jornada de duelo nacional por la tragedia, Schalch representa a dos víctimas del incendio con vendas en el cuerpo, esquiando en Crans-Montana, junto al título «Los quemados esquían: la comedia del año», parodiando la película francesa de 1979 «Los bronceados esquían».

«No muestra la violencia sufrida para denunciarla, sino que la neutraliza con la risa», criticaron en medios suizos Béatrice y Stéphane Riand, residentes en Valais, el cantón donde se encuentra la localidad de Crans-Montana.

Los autores de la denuncia señalaron ante el Ministerio público de Valais que el dibujo de Charlie Hebdo representa un tipo de violencia tipificada en el artículo 135 del Código Penal suizo.

Este artículo contempla penas a la representación de la violencia cuando se trate de «actos de crueldad (…) que atenten gravemente contra la dignidad humana» con una pena de multa o de hasta tres años de cárcel, que pueden aumentar a cinco si son actos de violencia contra menores.

La pareja Riand reclamó una indemnización en favor de las víctimas.

«La caricatura no presenta ningún interés cultural, artístico, científico o informativo preponderante», subrayaron.

La revista Charlie Hebdo es conocida por desafiar los límites de la libertad de expresión y ha provocado encendidas críticas con, por ejemplo, sus caricaturas sobre el caso Gisèle Pelicot.

Hace 11 años, el 7 de enero de 2015, su redacción en París sufrió un atentado terrorista en represalia a unos dibujos de Mahoma, que le costó la vida a 12 personas y desató una ola de solidaridad mundial con el lema «je suis Charlie» («yo soy Charlie», en francés). EFE

