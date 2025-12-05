Denuncia de irregularidades de Nasralla eleva tensión en Honduras, donde llaman a la calma

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- La crispación política aumentó este jueves en Honduras después de que el candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara supuestas irregularidades en el conteo preliminar de las elecciones, luego de que retomara el liderato del escrutinio su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional y por el que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pidió el voto.

La acusación de Nasralla, quien ya intentó sin éxito llegar a la Presidencia de Honduras en el 2013 y 2017, desató de inmediato una oleada de llamados a la calma y la prudencia por parte del ente electoral, de dirigentes del Partido Nacional y del sector empresarial, con el objetivo de contener un posible estallido de violencia en un proceso postelectoral marcado por fallos en el sistema de conteo y una creciente desconfianza en los resultados.

Acusación de «algoritmo» y manipulación

Nasralla utilizó sus redes sociales para asegurar que durante la madrugada se había registrado un «apagón» en el sistema y que un «algoritmo» habría modificado la asignación de votos a favor de Asfura, por ello, exigió «investigar» a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.

«Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla», detalló el candidato, que además señaló que observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya están al tanto de su denuncia, según dijo a EFE.

Pese a sus señalamientos, Nasralla aclaró que «no» podía hablar de fraude «porque todavía no se ha decantado» todo el proceso de recuento.

La tendencia de los resultados preliminares, que se ha visto interrumpida por cortes en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), se invirtió una vez más este jueves: Asfura recuperó la ventaja sobre Nasralla.

Ambos candidatos han estado alternándose en la cima del conteo. Con el 86,65 % de las actas escrutadas, Asfura sumaba 1.117.560 votos (40,25 %) frente a los 1.093.684 sufragios (39,39 %) de Nasralla. La candidata de izquierda del partido Libre, Rixi Moncada, se mantiene en un distante tercer lugar con el 19 % de los votos.

Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE que responde al oficialismo, denunció además este jueves un “golpe” y “fraude” electoral atribuido al bipartidismo de derecha y a la “injerencia” de Estados Unidos, señalando que se trata de una «operación coordinada» que busca imponer «una decisión contraria a la voluntad del pueblo.

Llamados a la calma y la legalidad

Ante la tensión política, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un llamado a los candidatos presidenciales a hablar «desde la tranquilidad».

«Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza», enfatizó Hall en comparecencia de prensa.

También solicitó «confianza» y «respeto» al ente electoral, y aunque admitió «la urgencia y el apremio», advirtió que «la prisa a veces es enemiga de la legitimidad».

Por su parte, el Partido Nacional, a través de su candidata a designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, rechazó las acusaciones de manipulación y demandó «prudencia» de Nasralla, e instó a que cualquier denuncia sea documentada y presentada ante las autoridades competentes.

La empresa privada de Honduras se sumó a la exhortación, pidiendo «moderación» y que los políticos eviten declaraciones «anticipadas, triunfalistas o que generen confusión», ya que estas solo contribuyen a la «incertidumbre y a la desconfianza, y pueden afectar la paz social».

En medio de la exasperación, un grupo de campesinos se manifestó este jueves frente a la Embajada de Estados Unidos para rechazar el indulto otorgado por Trump al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022, con el Partido Nacional), liberado el lunes tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU. EFE

