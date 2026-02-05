Denuncian «intensa» presión de las «Big Tech» para que la UE no regule las redes sociales

3 minutos

Bruselas, 5 feb (EFE).- Una investigación publicada este jueves por la organización de transparencia Corporate Europe Observatory (CEO) reveló una «intensa actividad de lobby» por parte de grandes tecnológicas, entre ellas Meta, Google, TikTok y Snap, para «bloquear o diluir» medidas de la Unión Europea (UE) contra la adicción a las redes sociales.

La organización desveló en su informe que los gigantes tecnológicos y sus grupos de «lobby» han disfrutado de un contacto «privilegiado» con los responsables de la toma de decisiones de la Comisión Europea, en el marco de la elaboración de una futura Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés) que prevé introducir acciones para abordar el diseño adictivo de las redes sociales o las prácticas desleales de personalización, entre otras medidas.

Por ello, CEO reclama a los responsables de la toma de decisiones de la UE «plantarse» frente al «lobby» de Big Tech, para proteger el interés público y frenar el diseño adictivo de las redes sociales.

Según la investigación, funcionarios del Ejecutivo comunitario se reunieron «más de 100 veces» con lobistas de las compañías Meta, Google, TikTok y Snap, sobre la DFA desde diciembre de 2024, lo que representó el 83 % de las reuniones de «lobby» que los altos cargos de la Comisión mantuvieron sobre esa norma, mientras que menos del 14 % de las reuniones se celebraron con ONG y sindicatos.

La ONG constató que en dichas reuniones, los grupos de presión «promovían argumentos dudosos» sobre la innecesidad de impulsar regulaciones europeas, que iban desde «llamamientos a la autorregulación» hasta afirmaciones de que las nuevas normas «socavarían la competitividad de la UE».

El informe, titulado «Adictos al algoritmo: cómo las Big Tech hacen ‘lobby'» para mantenernos enganchados a las redes sociales», señaló además que lobistas de Meta presentaron afirmaciones engañosas sobre «la seguridad de Instagram para las mujeres jóvenes».

La organización advirtió también de que esta investigación se vio obstaculizada por el «reciente retroceso de las normas de transparencia por parte de la Comisión Europea», ya que las actas detalladas de las reuniones entre altos cargos y lobistas ya «no se ponen sistemáticamente a disposición del público, lo que dificulta el escrutinio de la influencia de ‘Big Tech'».

Las empresas tecnológicas dedican conjuntamente más de 151 millones de euros al año para ejercer presión en el proceso legislativo en Bruselas, un tercio más de lo que gastaban en hacer «lobby» en 2023, según otra investigación conjunta de CEO con LobbyControl publicada en octubre de 2025. EFE

