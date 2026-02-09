Denuncian «secuestro» de aliado de Machado en Venezuela tras breve excarcelación

4 minutos

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el lunes el «secuestro» en Venezuela de un estrecho aliado opositor, que fue excarcelado apenas horas antes y exigió elecciones democráticas.

Juan Pablo Guanipa, exparlamentario de 61 años, estuvo en prisión casi nueve meses acusado de conspiración. Su excarcelación el domingo se sumó a la de otros dirigentes cercanos a Machado, a dos días de la aprobación prevista en el Parlamento de la amnistía general que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La fiscalía explicó de madrugada que el opositor violó su libertad condicional y pidió su arresto domiciliario.

Pero la oposición y su familia denuncian «desaparición forzada» a manos de hombres fuertemente armados.

«Es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano», dijo Machado a periodistas en Washington, donde aseguró que lo ocurrido no afecta sus planes del volver al país.

Guanipa dedicó sus pocas horas en libertad a la política: visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada y pidió nuevas elecciones.

«Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano», dijo Guanipa a la AFP poco después de salir de prisión el domingo.

«El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular», añadió en referencia a las pasadas elecciones, que la oposición asegura Nicolás Maduro se robó. «¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral».

Maduro fue depuesto por Estados Unidos en una operación militar que llevó a su captura el 3 de enero. Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, inició un proceso de excarcelación pocos días después.

Hasta ahora van 426 presos políticos excarcelados, según la ONG Foro Penal.

– «Exijo fe de vida» –

Apenas salió del calabozo el domingo, Guanipa fue en una caravana motorizada hasta la cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia que oenegés denuncian como un centro de torturas y que Rodríguez ordenó cerrar.

Gritó consignas, abrazó a familiares de presos políticos, tomó el micrófono y dio un discurso: una escena poco común hasta hace poco cuando el miedo se imponía entre la oposición tras masivos arrestos y represión.

La fiscalía argumentó que violó las medidas cautelares acordadas para su excarcelación.

«Sale declarando y amenazando», dijo a la AFP el fiscal general Tarek William Saab. «Violó esas medidas cautelares donde no podía declarar».

La familia, sin embargo, aseguró que su boleta de excarcelación solo incluye una presentación periódica a tribunales y prohibición de salida del país. «Hablar, declarar y expresarse no es un delito», dijo su hijo Ramón Guanipa.

«No nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado», indicó. «No tenemos información oficial de su paradero».

«Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está», insistió.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, aliada del secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió en redes sociales que «si algo le sucede» a Guanipa «habrá consecuencias muy graves».

Este nuevo arresto «pone en evidencia la tensión que existe entre la necesidad de una apertura para cumplir con las demandas externas y aliviar de alguna manera las demandas internas y la capacidad del sistema que está en un proceso de adaptación de tolerar una oposición organizada», explicó Juan Manuel Trak, consultor de riesgo político.

«El mensaje es que el espacio político, tal como lo estaba promoviendo Guanipa en las pocas horas que estuvo libre, no está listo», añadió a la AFP.

La anterior aparición pública de Guanipa había sido el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la investidura de Maduro, que se reeligió en unos comicios que la oposición denunció como fraudulentos.

