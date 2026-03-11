Denuncian ante la CIDH que excarcelados en Nicaragua continúan bajo control y represión

San José, 11 mar (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció este miércoles que los excarcelados políticos nicaragüenses continúan bajo control y represión por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En audiencia pública, celebrada en Guatemala, en el marco del 195 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los defensores Katy Lechado y Yader Valdivia, del Colectivo, denunciaron que las recientes excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua no han significado una recuperación real de la libertad, sino la continuidad de nuevas formas de control, vigilancia y represión estatal.

Los defensores expusieron la situación de excarcelados por razones políticas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, tras una ola de detenciones ocurrida, principalmente, entre junio y agosto de 2025 en ciudades nicaragüenses como Masaya, Jinotepe y Granada, indicó ese organismo humanitario, con sede en Costa Rica.

Esa organización dijo que han contabilizado al menos 39 excarcelados, pero ha advertido que esas medidas no han restituido plenamente sus derechos.

«Por el contrario, varias de estas personas permanecen sometidas a un régimen de control policial permanente que afecta su vida privada, familiar, laboral y comunitaria», alertó esa ONG.

En al menos nueve casos, acompañados directamente por el Colectivo, se ha establecido que los excarcelados están siendo obligados a presentarse diariamente en delegaciones policiales para firmar, aunque estén enfermas.

Exigen liberación incondicional

Además, las víctimas continúan bajo vigilancia constante en sus domicilios, mediante visitas de policías uniformados o de civil que verifican su presencia y les toman fotografías; y en algunos casos se han reportado seguimiento fuera de sus viviendas por civiles motorizados, según la denuncia.

El Colectivo advirtió que esas restricciones a los excarcelados provocan dificultades para acceder a empleo, continuar sus estudios, reconstruir sus vínculos sociales y retomar sus proyectos de vida.

Además, ese organismo solicitó a la CIDH exigir al Estado de Nicaragua la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, demandar información veraz sobre el paradero y la situación jurídica de las personas en desaparición forzada, y reforzar el monitoreo sobre las nuevas formas de represión contra personas excarceladas.

La audiencia, titulada ‘Nicaragua: Situación de personas privadas de libertad y excarceladas’, fue solicitada por esa ONG y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y la Unidad de Defensa Jurídica.EFE

