Denuncian dilación para tramitar solicitudes de amnistía en Venezuela

Potenciales beneficiarios de la amnistía recién promulgada en Venezuela denunciaron lunes y martes que los tribunales dilatan la recepción de sus solicitudes para obtener libertad plena.

La histórica ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos: unos 90 ya salieron de prisión, según la ONG Foro Penal. También beneficiará a 11.000 personas con libertad condicional.

Pero no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

Abogados de presos políticos y de excarcelados con medidas cautelares acudieron el lunes a tribunales en Caracas para hacer las primeras solicitudes, pero la mayoría se topó con negativas y demoras al consignar sus documentos.

«Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos, no se les puede permitir violentar la ley de amnistía», denunció Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, en libertad condicional desde julio de 2025.

Explicó que el tribunal que lleva su causa no admitió la solicitud al indicar que «no hay despacho». «Ratifico que no he cometido delito alguno» y «reclamo, como mi derecho humano, que se cierre el fraude procesal que me afectó junto a mis seres queridos», añadió.

La ley dicta que los tribunales tienen un plazo máximo de 15 días para «verificar los supuestos de la amnistía».

«A algunos les han dicho que no les pueden recibir los documentos, a otros que sí, pero que tienen que esperar un tiempo prudencial para tener respuesta», explicó a la AFP el abogado Omar Mora Tosta, que lidera la defensa de miembros del partido de la líder opositora María Corina Machado detenidos.

El sindicato de trabajadores de la prensa señaló por su parte que «ningún tribunal recibió los escritos» de un grupo de periodistas que pidieron el beneficio.

Algunos casos sí fueron tramitados. «Me atendieron en la defensa pública y hubo muy buena receptividad», indicó Liomary Espina, de 57 años, que espera una respuesta de su solicitud en tres días hábiles.

La Asamblea Nacional creó una comisión especial para hacer seguimiento y tratar casos excluidos en la ley.

