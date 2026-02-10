Denuncian el secuestro de la senadora indígena colombiana Aída Quilcué

Bogotá, 10 feb (EFE).- La senadora indígena colombiana Aída Quilcué, cercana al presidente Gustavo Petro, y miembros de su equipo de seguridad fueron secuestrados este martes en una carretera del convulso departamento del Cauca, del que es oriunda, denunció su equipo de trabajo.

«Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad», expresó el equipo de la dirigente en X, tras denunciar el secuestro

El presidente Petro, por su parte, detalló que el vehículo en el que viajaba Quilcué fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en una zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC.

«Es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país», añadió el mandatario en un consejo de ministros en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, al comentar el secuestro de la senadora de la coalición oficialista Pacto Histórico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que «toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda» de la senadora, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de Defensa a toda una vida en 2021, un año antes de asumir su escaño en el Congreso.

En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que pertenece al pueblo nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos. EFE

