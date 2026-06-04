Denuncian el supuesto secuestro policial de la exesposa de un príncipe emiratí

2 minutos

Dublín, 4 jun (EFE).- La exesposa de un príncipe de Dubái ha sido supuestamente secuestrada por la policía de los Emiratos Árabes Unidos a raíz de una batalla judicial por la custodia de los hijos, según denunció este jueves su abogado al diario británico ‘The Times’.

El letrado y activista de derechos humanos David Haigh trasladó este jueves a ese medio su «grave y urgente preocupación» por la seguridad y paradero de Zeynab Javadli, exmujer del jeque Saeed bin Maktum bin Rashid Al Maktum, sobrino del emir y primer ministro emiratí, Mohamed bin Rashid Al Maktum.

Haigh cita documentos judiciales para asegurar que, Javadli, azerbaiyana de 34 años, fue advertida hace dos semanas de que se sería tratada con «fuerza coercitiva» si no retiraba la petición de custodia de las tres hijas de la expareja.

El abogado indicó que la policía emiratí registró el domicilio de su clienta en Dubái y que nadie ha podido contactar con ella desde el martes.

Javadli, exgimnasta rítmica, se casó en 2015 con Saeed bin Maktum bin Rashid Al Maktum, de 49 años y extirador olímpico, y se divorciaron en 2019.

«He estado al lado de Zeynab durante muchos años. Aunque siempre tuvimos la esperanza (…) de que se le permitiría vivir en paz con sus hijos en Dubái, también sabíamos que podría llegar el día en que desapareciera, secuestrada por las autoridades de Dubái, tomada como rehén, como tantas mujeres de la familia real de Dubái antes que ella», recordó Haigh.

El emir de Dubái ya fue condenado en 2021 a pagar a su exmujer, la princesa Haya Bint Al Hussein, y a sus dos hijos unos 550 millones de libras (645 millones de euros), la cifra más alta fijada por un tribunal británico en un caso de divorcio.

Este proceso ha estado marcado por juicios anteriores y las vicisitudes de la princesa Haya Bint Al Hussein -hermanastra del rey Abdalá II de Jordania- quien huyó de Emiratos Árabes a Inglaterra en 2019 con sus dos hijos porque decía que estaba «aterrorizada».

Una de las hijas del emir, la princesa Latifa, también acaparó la atención de los medios hace unos años por sus intentos de huida de Dubái y sus numerosas denuncias contra su padre por mantenerla drogada y detenida en el país.

Otro tribunal británico confirmó en 2020 que el emir «ordenó y orquestó» el secuestro y retorno forzoso de Inglaterra a Dubái de su hija Shamsa, entonces de 19 años, en el año 2000, y de Latifa primero en 2002 y otra vez en 2018, manteniéndolas bajo cautiverio durante años. EFE

ja/vg/llb