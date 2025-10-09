Denuncian entrega masiva de territorios indígenas de Nicaragua a empresas mineras de China

San José, 09 oct (EFE).- La Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) denunció este jueves la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murilllo.

En una declaración, las organizaciones opositoras nicaragüenses que conforman la Pude tildaron de «ecocidio» la entrega de nuevas concesiones mineras a empresas chinas en Nicaragua, con una superficie total que supera las 500.000 hectáreas.

«Una de las (concesiones mineras) más grandes se otorgó el pasado 25 de septiembre de 2025 a tres empresas mineras chinas. El área concedida equivale a 85.000 hectáreas», criticó ese grupo de organizaciones que operan desde el exilio por razones de seguridad.

Según esos organismos, el Gobierno sandinista ha cedido más de 500.000 hectáreas de territorio nicaragüense para «su explotación indiscriminada».

«Esta extensión supera departamentos (provincias) enteros como Managua, Chinandega y Estelí, y representa un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales y una violación flagrante a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas», alertó la Pude.

Esas organizaciones advirtieron que entre octubre de 2023 y octubre de 2025, ocho empresas chinas han recibido más de 20 concesiones mineras «sin consulta ni consentimiento previo e informado, como lo exigen las normas internacionales, a las comunidades afectadas», y que «los pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras ancestrales en total opacidad y sin ningún tipo de rendición de cuentas».

«Esta política sistemática también viola directamente la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica», señalaron.

Mencionaron «con particular gravedad que varias concesiones fueron autorizadas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, incluyendo la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos», fronterizos con Costa Rica.

Piden anular concesiones mineras

Esas organizaciones exigieron al Estado de Nicaragua «la anulación inmediata de todas las concesiones mineras otorgadas ilegalmente y el respeto irrestricto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas».

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos «para que condenen estas violaciones y tomen medidas concretas».

En total, el Gobierno de Ortega y Murillo ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 500.000 hectáreas, incluyendo algunas sobre la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona núcleo.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense. EFE

