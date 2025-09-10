Denuncian estrategia de desregulación de la Comisión Europea por daño a medioambiente

3 minutos

Redacción Medioambiente, 10 sep (EFE).- Hasta 470 organizaciones, sindicatos y grupos defensores del interés público de la UE han firmado una declaración para denunciar «la estrategia de desregulación» de la Comisión Europea porque consideran afecta a «derechos básicos de los ciudadanos» como el medioambiente, entre otros.

El ejecutivo encabezado por Úrsula von der Leyen, afirman, se ha embarcado en «una nueva carrera hacia el abismo» al suprimir o debilitar estas normativas bajo la apariencia de una «simplificación» de las normas o eliminación de «burocracia superflua», con el objetivo de que «la defensa del interés general de los ciudadanos no moleste a algunas grandes corporaciones en su obtención de más beneficios», lo que «socava seriamente la confianza en la democracia europea».

Las regulaciones que «nos protegen de los excesos de la avaricia corporativa» y «garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa» se encuentran, por culpa de la Comisión Europea, «en la cuerda floja», insisten los firmantes de la declaración.

Ejemplos

Como ejemplo de este debilitamiento, la organización ‘Hogar sin tóxicos’ señala en un comunicado la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad presentada en 2020, que comprometía formalmente a la UE a corregir las «notables deficiencias» de la regulación de este tipo de productos en el territorio comunitario.

Las presiones de la industria química, «intensificadas desde 2022 con la coartada de la crisis por la guerra de Ucrania», consiguieron retrasar y dejar en entredicho «importantes iniciativas de mejora» como la revisión del Reglamento REACH, la principal ley europea de productos químicos.

La postura de la Comisión también ha cambiado «radicalmente» en relación con los planes de reducción del uso de pesticidas, pese a que también se trataba de «un compromiso formal contraído en la malograda Estrategia de la Granja a la Mesa del Pacto Verde Europeo».

La denuncia califica de «falaz» el argumento de la Comisión Europea de que la desregulación mejorará la competitividad porque «en realidad el coste económico y social de dicha desregulación sería mucho mayor».

Además, acusa al ejecutivo de Von der Leyen de apoyar la llamada Declaración de Amberes de 2024, «impulsada por las industrias más contaminantes de Europa», lo que condujo recientemente a la presentación del Plan de Acción de la Industria Química que «recompensa a los contaminadores» al canalizar subsidios hacia «el modelo de producción tóxico existente».

Finalmente señala como beneficiario de esta situación a otros países como Estados Unidos, «que chantajea con los aranceles» para poder exportar a Europa productos alimentarios que hoy la legislación de la UE no considera saludables, como la carne hormonada o alimentos contaminados con residuos de pesticidas prohibidos en territorio europeo.

Entre los firmantes de la denuncia figuran la Oficina Europea de Medio Ambiente, Amigos de la Tierra Europa, Climate Action Network y varios cientos de organizaciones más. EFE

