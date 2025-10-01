Denuncian la demolición de casi 5 viviendas palestinas al día en Cisjordania este año

Ginebra, 1 oct (EFE).- Al menos 1.288 viviendas y estructuras palestinas han sido demolidas por Israel durante los primeros nueve meses del año en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, un promedio de casi cinco al día, denunció este miércoles la organización Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

De estas estructuras, 138 contaban con financiación internacional, indicó un comunicado de la organización dirigida por el excoordinador humanitario de la ONU Jan Egeland en el que se precisa que estas demoliciones causaron el desplazamiento forzoso de 1.400 palestinos y afectaron también a otros 38.000.

La cifra hasta septiembre ya supera todas las estructuras demolidas por Israel en Cisjordania en todo el año 2024, 1.281 según estadísticas de Naciones Unidas.

«No se trata de una destrucción accidental. Es una política deliberada de usurpación», aseguró la directora regional de NRC para Oriente Medio y el Magreb, Angelita Caredda.

Las demoliciones se ordenan en base a un sistema de planificación que niega a los palestinos el derecho a construir en la llamada Área C, que abarca más del 60 % de Cisjordania y permanece bajo control total israelí.

Las cifras no incluyen las demoliciones realizadas tras operaciones militares israelíes en los campos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem, donde según la ONU se han destruido al menos 245 edificios y otros 157 han quedado gravemente dañados, con casi 32.000 refugiados desplazados. EFE

