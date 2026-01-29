Denuncian la desaparición de diez trabajadores de la industria minera en Sinaloa

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó este jueves su “profunda preocupación” por la desaparición de diez profesionales de la industria minera en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste), privados de libertad desde el pasado 23 de enero.

“Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de diez profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”, señaló el organismo en redes sociales.

La asociación indicó que ya estableció contacto con las autoridades del Gobierno de Sinaloa para solicitar su intervención y urgió a que se realicen las acciones necesarias para garantizar el regreso con vida de los trabajadores.

Medios locales han citado a familiares de los desaparecidos, quienes aseguraron que eran empleados de la empresa de origen canadiense Vizsla Silver Corp.

Según su versión, un comando armado habría secuestrado a los trabajadores la mañana del viernes 23 de enero y entre los desaparecidos hay ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, un fenómeno que afecta a al menos 133.000 familias en el país y que ha sido documentado por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera. EFE

