Denuncian la desaparición de español desde hace 6 días, cuando cruzaba en velero Bahamas

1 minuto

Miami (EE.UU.), 12 sep (EFE).- Miguel Campoy, un hombre con nacionalidad española y estadounidense, permanece desaparecido desde el pasado sábado, después de que se perdiera su rastro en altamar cuando realizaba una travesía en velero por Bahamas, informó este viernes a EFE su familia.

Campoy salió en solitario el pasado sábado desde la isla de Ábaco Sur con destino hacia Nassau, en el océano Atlántico, donde iba a reunirse con dos amigos, dijo la hermana del desaparecido, Myriam Campoy.

Sin embargo, Myriam afirmó que su hermano les había llamado durante el trayecto para decir que iba a retrasarse por la ausencia de viento, tras lo que se le perdió por completo la pista cuando ingresó a alta mar.

El operativo de búsqueda comenzó el pasado lunes, cuando la familia logró contactar con el Consulado de España en Bahamas.

Inicialmente participaron en las tareas la Guardia Costera y efectivos de Defensa del archipiélago, pero desde el jueves se retiró de las operaciones la Guardia Costera.

El hombre es un experimentado navegante y buen nadador y posee desde hace siete años la embarcación que manejaba cuando se reportó su desaparición, según Myriam.

Además, indicó que cuando contactaron al día siguiente de su desaparición con marineros en Bahamas les dijeron que el mar se encontraba en buen estado.

La hermana de Miguel Campoy señaló que están en contacto permanente con la Embajada de España en Jamaica, responsable de Bahamas.EFE

hbc/ppc