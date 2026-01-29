Denuncian la detención en Turquía de 16 activistas alemanes que iban al noreste de Siria

2 minutos

Berlín, 29 ene (EFE).- La iniciativa ‘People’s Caravan’, que engloba a grupos de activistas que se dirigen a la frontera siria para protestar por la situación humanitaria que viven las ciudades de mayoría kurda en el noreste del país, una región atacada por fuerzas gubernamentales, denunció este jueves la detención de 16 alemanes en Turquía.

Una portavoz de la iniciativa confirmó a EFE que 16 activistas alemanes fueron arrestados por las autoridades turcas el jueves en circunstancias aún por esclarecer, en un punto que podría encontrarse entre las ciudades de Diyarbakir y Mardin o bien entre Diyarbakir y Nusaybin, urbe esta última situada al otro lado de la frontera de la ciudad kurdosiria de Kobane.

La representante de ‘People’s Caravan’ explicó que el objetivo de la caravana es llamar la atención sobre la situación humanitaria que se vive en ciudades como Kobane -sitiada desde hace días por las tropas regulares de Damasco y por fuerzas tribales afines- y denunciar el apoyo que según ella los países europeos brindan al Ejecutivo sirio del presidente Ahmed al Sharaa.

Según la página web de la iniciativa, a ella se han sumado hasta ahora más de un centenar de activistas de diez países europeos distintos, que intentan llegar a Kobane -localidad que se hizo famosa en 2014 por el asedio del grupo yihadista Estado Islámico (EI)- por diferentes rutas.

El jueves la detención de los activistas fue denunciada ya en un comunicado por el partido alemán La Izquierda, que afirmó que entre ellos se cuentan miembros de la formación, así como de su organización juvenil.

Además de pedir su inmediata liberación, el partido señaló que la delegación alemana contaba con una función tanto política como periodística, al haberse marcado también el objetivo de documentar posibles violaciones de derechos humanos.

Según la nota, a la letrada de los detenidos no se le ha permitido por el momento comunicarse con ellos ni se la ha informado de los posibles delitos que se les imputan o de las razones del arresto.

Por el momento las autoridades turcas no se han pronunciado oficialmente sobre el caso. EFE

