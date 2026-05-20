Denuncian la supresión de decenas de sindicatos salvadoreños durante el gobierno de Bukele

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Una de las principales confederaciones obreras de El Salvador denunció el martes la supresión de decenas de sindicatos durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

El reporte se conoce en momentos en que el gobierno gestiona la salida de El Salvador de una lista de países que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incumplen normas y tratados sobre derechos laborales.

Esa solicitud es respaldada por agremiaciones sindicales cercanas al Ejecutivo.

Desde 2019, cuando Bukele llegó al poder, se «ha irrespetado el fuero sindical» y se produjo «la eliminación de más de 60 sindicatos en centros de trabajo» en el sector público y privado, aseguró el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT).

El MDCT contabiliza más de 200 sindicatos con «diversos tipos de vulneraciones a su libertad sindical», entre las que figura «la negación y entrega oportuna de sus credenciales» de autorización necesarias para realizar gestiones de defensa y obtener financiamiento.

Durante el gobierno de Bukele también han sido despedidos más de 47.00 trabajadores de instituciones públicas y unos 15.000 del sector privado, incluidos 550 sindicalistas, detalló la agremiación en un comunicado.

La confederación manifestó su «preocupación» a la OIT por la «maniobra» del gobierno, junto a grupos empresariales y sindicatos afines, para que el país sea excluido de la llamada «lista corta» durante su reunión de junio. El Salvador ingresó a ese grupo hace 20 años, según el MDCT.

«Iremos preparados para justificar ante todos los países del mundo que El Salvador debe salir de la lista corta», escribió el lunes el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en la red social X.

Bajo la consigna de que El Salvador «gana más» con esa medida, la Unidad Sindical Salvadoreña realizará la noche del martes concentraciones en plazas de la capital para respaldar al gobierno.

Según la organización, si la gestión fructifica mejorará la confianza para la inversión extranjera y la generación de empleo.

Bukele gobierna con poderes casi absolutos y bajo un régimen de excepción que sustenta su guerra contra las pandillas.

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