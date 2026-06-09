Denuncian maltrato a activistas propalestinos detenidos en Alemania, incluida una española

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Bruselas, 9 jun (EFE).- Los abogados y la familia de cinco activistas propalestinos, entre ellos una española, en prisión preventiva en Alemania tras irrumpir en una fábrica que provee al Ejército israelí, denunciaron este martes en el Parlamento Europeo las condiciones de su arresto y urgieron a las instituciones internacionales y al Gobierno español a proteger sus derechos.

Los activistas, pertenecientes al grupo Palestine Action Germany, irrumpieron en septiembre del año pasado en la sede alemana de la empresa proveedora del Ejército israelí Elbit Systems y grabaron en vídeo cómo destruían ordenadores y equipos de laboratorio, entre otros, con hachas y martillos, antes de esperar a la policía y dejarse detener sin oponer resistencia.

Desde entonces, los cinco -de nacionalidad irlandesa, británica, española y alemana y con edades de entre 25 y 40 años-, están en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de allanamiento, de haber provocado daños materiales y de integración en organización criminal, así como de usar símbolos de organizaciones anticonstitucionales o terroristas por la consigna «Desde el río hasta el mar, Palestina será libre», que Alemania vincula con Hamás.

El abogado de la española detenida, Mathes Breuer, denunció en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo que las condiciones en las que están los cinco activistas infringen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria, ya que se les presenta de una manera que viola su presunción de inocencia.

Breuer cuestionó la legalidad de la prisión preventiva para los cinco activistas, que no tienen antecedentes criminales, así como el hecho de que se les presente esposados ante los jueces o que el juicio se celebre en la prisión de Stammheim, famosa en Alemania por los procesos contra el Fracción del Ejército Rojo o RAF.

«Nada de esto está en línea con la presunción de inocencia. Tenemos dudas de que este tribunal vaya a examinar realmente los hechos (…), tenemos dudas de que el juez principal esté dispuesto a escuchar los argumentos de nuestros clientes, porque de momento se ha negado a escuchar los de la defensa, sea sobre las condiciones de la cabina de vidrio, sobre que se les presente esposados o cualquier otra parte de este juicio», lamentó.

La madre de uno de los detenidos, la británica Nicky Robertson, denunció en la misma rueda de prensa la «violencia procedimental» por la que han pasado su hija y los otros cuatro activistas durante los últimos nueve meses en prisión preventiva, desde la dificultad para comunicarse con ellos hasta la alimentación y atención médica inadecuadas.

«Uno de ellos temió por su propia seguridad y se le dijo que (los guardas) no intervienen hasta que no haya sangre en el suelo», dijo Robertson.

Breuer y Robertson estuvieron acompañados durante la rueda de prensa por el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, que señaló que han remitido una carta al Ministerio de Exteriores español para solicitar un seguimiento exhaustivo de la situación de la activista española, Leandra Rollo, y la activación de «todos los mecanismos diplomáticos y consulares para proteger sus derechos».

«Que pidan explicaciones a la embajada alemana sobre las graves denuncias que hay por parte de su abogado sobre el trato que está recibiendo esta ciudadana española en Alemania», dijo Asens, que añadió que se ha trasladado el caso también a la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y al Consejo de Europa y que planean «activar mecanismos especiales de Naciones Unidas para que examinen este caso». EFE

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