Denuncian nueva detención de la académica y disidente cubana Alina Bárbara López

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La Habana, 18 jun (EFE).- La académica y disidente cubana Alina Bárbara López Hernández fue nuevamente detenida este jueves en Matanzas (oeste) durante su habitual protesta pacífica del día 18 de cada mes, según denunció una fuente familiar.

«Alina acaba de ser detenida en el Parque de la Libertad mientras intentaba ejercer su derecho a la protesta pacífica», confirmó en redes sociales Cecilia Borroto López, hija de la intelectual.

Borroto también indicó que su madre supuestamente fue conducida a una comisaría de la Policía ubicada en el distrito matancero de Playa.

Horas antes, la historiadora, ensayista y editora había publicado un mensaje en redes sociales en el cual se pronunciaba sobre el paquete de reformas económicas aprobado la víspera por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) que busca de cierta liberalización y descentralización de la economía, que se encuentra sumida en una profunda crisis.

«Están tratando de ganar tiempo. Esa es una vieja estratagema del grupo de poder», comentó López, quien consideró que las propuestas son «más o menos lo mismo» que se propuso, pero no se implementó hace «diecinueve años», en referencia a la «Actualización del modelo económico y social cubano» que en 2007 impulsó el entonces presidente Raúl Castro.

La académica ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó.

Además se encuentra pendiente de un juicio desde finales de 2025 año tras ser imputada por la Fiscalía de los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante una detención el 18 de junio de 2024 con una petición de cuatro años de trabajo correccional.

Los hechos se produjeron cuando López y la también académica y disidente Jenny Pantoja (a la que le piden tres años de trabajo correccional) viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

Según López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia. La Fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas «no eran reales». EFE

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