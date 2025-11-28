Denuncian que fondo de pensiones sueco invierte en firmas vinculadas a la junta birmana

Copenhague, 28 nov (EFE).- El principal fondo de pensiones sueco ha invertido 4.600 millones de coronas (418 millones de euros) en una docena de compañías que venden armas o hacen negocios con la junta militar de Birmania, denunció este viernes un informe elaborado por tres oenegés.

El informe -realizado por el Comité Sueco para Birmania, Justicia para Birmania y Fair Finance Guide- apunta especialmente al AP7, uno de los siete fondos que gestionan el capital de reserva del sistema público de pensiones y en el que tienen el dinero de su jubilación unos 6 millones de suecos.

El AP7 ha invertido, por ejemplo, 2.700 millones (245 millones de euros), entre otras, en las empresas indias Bharat Electronics e Hindustan Aeronautics, que venden armas y otro material de guerra a la junta, que controla el país desde hace un lustro y que ha sido acusada de numerosas violaciones de los derechos humanos.

«Los birmanos viven en el terror, son aterrorizados a diario por la junta militar. Los fondos de pensiones deben usar su influencia y controlar que las empresas en las que invierten no violen los derechos, si no deben vender sus acciones», señaló en el informe Yadanar Maung, portavoz de Justicia para Birmania.

Un responsable de los fondos AP señaló a la emisora pública Radio de Suecia que las empresas en cuestión serán analizadas para determinar si es necesario deshacerse de sus acciones. EFE

