Denuncian que un policía presuntamente invadió la casa de preso político en Venezuela

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Caracas, 26 may (EFE).- La ONG Frente de Defensa Norte de Caracas denunció este martes que un policía presuntamente invadió la casa de un preso político de 73 años, con nacionalidad venezolana y uruguaya, y que fue enviado recientemente a arresto domiciliario tras permanecer dos años detenido bajo acusaciones de terrorismo en Venezuela.

José Breijo llegó al edificio donde residía en Caracas hace dos días, luego de recibir la medida pero no pudo ingresar a su apartamento debido a que se encuentra ocupado presuntamente por el policía que lo detuvo.

El septuagenario se encuentra viviendo a las afueras de su hogar en una cama que le habilitaron sus vecinos. Por ello, la ONG exigió a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía atender la situación.

«No deben hacer silencio cómplice ante esta atrocidad, la propiedad privada es un derecho humano y tener una placa no te da el derecho de quitarle su casa a nadie», dijo el coordinador del Frente, Carlos Julio Rojas, también expreso político recientemente excarcelado.

En un video compartido por Rojas, Breijo cuenta que fue detenido en 2023 por un cuerpo élite de la policía, el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), luego de entrar en una oficina donde concurren personas del Medio Oriente y tomarle una foto a una bandera que tenía una inscripciones en árabe.

«Se la quise mostrar a un rabino y me mandaron con la policía sin que yo me diera cuenta», indicó Breijo, quien posteriormente fue acusado de terrorismo.

Contó que fue enviado a dos centros de detención en Caracas y posteriormente a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte).

A esa cárcel de máxima seguridad fueron llevados cientos de detenidos acusados de terrorismo tras las protestas desatadas contra la reelección de Nicolás Maduro, en julio 2024.

Breijo aseguró que encontró su apartamento con un candado.

«La invasión la cometió aparentemente el funcionario que me detuvo (…) el funcionario me detiene en el 2023, pero hace como un mes vino y se metió en el apartamento», señaló, tras denunciar que tiene una condición de salud delicada. EFE

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