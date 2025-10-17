Denuncian un ataque israelí a un minibús con diez pasajeros en el sur de la Ciudad de Gaza

Jerusalén, 17 oct (EFE).- El servicio de emergencias de Defensa Civil de Gaza denunció que un número indeterminado de personas han resultado muertas o heridas en un ataque de artillería israelí contra un minibús que trasladaba a una decena de viajeros que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, en el sur de la ciudad de Gaza.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto.

Según detalló Defensa Civil, sus equipos están realizando una misión de salvamento en el lugar del ataque, del que fue rescatado un niño herido, mientras que desconocen el paradero de otros dos «debido al peligro que supone trabajar en la zona».

«Nos estamos coordinando con los organismos internacionales pertinentes para llegar al lugar del ataque», añadieron.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado 23 fallecidos y 122 heridos en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, el pasado 10 de octubre.

Israel justifica estos ataques alegando que los gazatíes violan la conocida como «línea amarilla» que marca el punto donde se han retirado las tropas dentro de Gaza en la primera fase de su repliegue por el acuerdo de alto el fuego.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una demarcación conocida popularmente como «línea amarilla», pero eso no implica que el alto el fuego no rija en las áreas en las que se concentran las tropas.

El Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona. EFE

