Denzel Washington y Spike Lee, reunidos tras 20 años en thriller ambientado en Nueva York

4 minutos

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 15 ago (EFE).- El actor Denzel Washington y el director Spike Lee se han reencontrado en la gran pantalla tras casi 20 años con ‘Highest 2 Lowest’, que se estrena este viernes en cines, una reinterpretación del thriller policial ‘High and Low’ (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, y ahora ambientada en las calles de Nueva York.

Washington confesó a EFE haber visto solo partes de la película japonesa, pero dijo que cuando el guion llegó a sus manos pensó que Lee «sería la persona perfecta» para dar vida a esta película plagada de dilemas morales y que incorpora temas actuales, como la cultura de la cancelación o las redes sociales.

La última vez que Lee dirigió a Washington fue en ‘Inside Man’ (2006), pero también han trabajado juntos en la aclamada ‘Malcolm X’ (1992), así como en ‘Mo’ Better Blues’ (1990) o en ‘He Got Game’ (1998).

«Hemos tenido mucho éxito, trabajamos bien juntos. Confío plenamente en él. (Lee) sabe cómo hacer películas. Me quedé asombrado cuando la vi», comentó Washington, en referencia a la edición final de ‘Highest 2 Lowest’.

Una carta de amor a Nueva York

En este sentido, el oscarizado actor describió que en la cinta de más dos horas -que llegará a Apple TV+ el 5 de septiembre- se puede apreciar la «pasión» que Lee siente por Nueva York. ‘Highest 2 Lowest’ es el primer largometraje de Lee ambientado y filmado en Nueva York desde ‘Red Hook Summer’ (2012).

La cinta trascurre por icónicos lugares de la Gran Manzana, como el puente de Brooklyn o el estadio de los Yankees, para contar la historia de David King (Washington), un magnate de la música que dice tener el mejor oído de la industria, quien se enfrenta a toda clase de dilemas morales tras el secuestro de su hijo.

«El comienzo de la película es una auténtica carta de amor (a Nueva York)», apuntó a EFE Jeffrey Wright, que encarna al chofer de King.

El thriller abre con un plano general de Manhattan hasta que la cámara llega al ejecutivo de una discográfica que habla por teléfono desde su lujosa terraza en Brooklyn, todo ello acompañado con la música de ‘Oh, What a Beautiful Mornin’, un intertexto al inicio del musical ‘Oklahoma!’ (1955).

Para la actriz Ilfenesh Hadera, quien también ha participado en varias películas de Lee y en esta ocasión interpreta a la elegante esposa de King, su escena neoyorquina favorita de la película es cuando el magnate musical tiene que abrirse paso entre una ruidosa multitud de aficionados al béisbol en el metro con una bolsa repleta de dinero, mientras que a tan solo unos metros, una marabunta celebra el Día de Puerto Rico.

Para esta escena, Lee optó por intensificar la acción al hacer un juego de secuencias entre planos de un estresado King, los ruidosos aficionados al béisbol y cientos de personas bailando alegremente al ritmo de una actuación en directo del recién fallecido Eddie Palmieri y su orquesta.

Entre risas y sujetándose las rodillas con las manos, Washington dijo que cada vez le cuesta más hacer persecuciones en las películas, pero que eso no le impedirá hacer otra película de la saga ‘The Equalizer’, donde «mata a un montón de personas».

La música, clave

La música es otro de los hilos conductores de la película: la voz que más se repite es la de A$AP Rocky, que interpreta en la cinta a Yung Felon, un rapero dispuesto a hacer de todo con tal de llegar a la fama, pero también se aprecia la banda sonora del compositor Howard Drossin y la potente voz de Aiyana-Lee, entre muchos otros temas.

Hadera señaló que esta gran variedad musical representa el crisol de culturas que hay en Nueva York.

«Tienes que tener la lista de reproducción más internacional del mundo para abarcar todos los sonidos que se escuchan en Nueva York», anotó la actriz, y explicó que Lee usó mucho las redes sociales para descubrir a nuevos artistas. EFE

