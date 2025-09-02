The Swiss voice in the world since 1935

Depardieu se sentará de nuevo en el banquillo por denuncias de violación de una actriz

1 minuto

París, 2 sep (EFE).- Gérard Depardieu tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo y esta vez no por agresión sexual como la pasada primavera, sino por las acusaciones de violación que presentó contra el gigante del cine francés la actriz Charlotte Arnould por unos hechos que ocurrieron supuestamente en agosto de 2018.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, reveló este martes a la emisora France Info que el juez instructor ha decidido el procesamiento de Depardieu, que tendrá que comparecer ante el Tribunal de lo Criminal de París.

Los hechos incriminados ocurrieron del 7 al 13 de agosto de 2018 en el domicilio del actor en la capital francesa y entre los elementos de prueba están las imágenes de videovigilancia en el interior de esa vivienda, pero también las reacciones inmediatas de Arnould.

La actriz contó muy rápidamente lo que le había pasado a otras personas de su entorno y fue al ginecólogo.

En declaraciones a France Info, Durrieu-Diebolt se mostró «extremadamente satisfecha». Su propia clienta mostró «alivio» en sus redes sociales.

Gérard Depardieu, que tiene 76 años, ya fue condenado el pasado 13 de mayo a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje en París en 2021, una sentencia que su abogado ha recurrido.

El intérprete acumula una veintena de denuncias similares por abusos y agresiones de carácter sexual o violación, aunque algunas fueron desechadas por prescripción de los presuntos hechos. EFE

