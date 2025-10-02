The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Depardieu sienta ante un tribunal al programa de TV que le acusaba de frases pedófilas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 2 oct (EFE).- Gérard Depardieu sentó este jueves ante el Tribunal Correccional de París a la productora de un reportaje emitido en la cadena pública France 2 en diciembre de 2023 en el que pronunciaba frases pedófilas, que el actor sostiene que son fruto de un montaje fraudulento.

El intérprete de 76 años, condenado el pasado 13 de mayo por agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould, pena que recurrió y está pendiente de apelación, no se presentó hoy a la vista donde estuvo representado por su abogado.

Según el letrado, el documental emitido por France 2 bajo el título ‘La caída del ogro’ manipuló el montaje para hacer pasar a Depardieu por un pedófilo.

Las imágenes en cuestión fueron rodadas en Corea del Norte, donde el actor acudió con motivo de los 70 años del régimen.

Depardieu asistía a un espectáculo ecuestre y, según el documental, al paso de una menor subida sobre un poni, pronunció palabras de elevado contenido sexual.

El abogado de la estrella del cine francés, Jérémie Assous, sostiene que los autores de ese documental hicieron un montaje del mismo destinado a hacer pasar a su cliente como un pedófilo.

Algo que también piensa el periodista y director de cine Yann Moix, que formaba parte también de aquel viaje y que asegura que rodaban escenas para una película sobre Depardieu.

Según su relato, el actor se interpretaba a si mismo, lo que justifica las palabras soeces, pero que no iban dirigidas a una menor, si no a otra mujer, mayor de edad.

Desde entonces, France 2, que sostiene la honestidad del montaje, y los abogados del intérprete se han lanzado a una guerra de peritos que ha llegado hasta el tribunal.

Hasta tres informes periciales se han elaborado sobre el vídeo con resultados contradictorios. EFE

lmpg/cat/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR