Departamento de Justicia monitoreará las votaciones en Califonia por mapas electorales

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El Departamento de Justicia anunció este viernes que monitoreará los centros de votación en seis jurisdicciones, la mayoría en California, donde los electores decidirán si permiten una nueva redistribución de distritos congresionales que favorecerían a los demócratas.

El monitoreo se realizará en cinco jurisdicciones de California y una en Nueva Jersey.

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, dijo en un comunicado que su departamento destinará los recursos necesarios para garantizar que los votantes tengan “elecciones justas, libres y transparentes” este 4 de noviembre.

La vigilancia se concentrará en los condados de Los Ángeles, Kern, Riverside, Fresno, Orange, la mayoría del sur de California; y en el condado de Passaic, en Nueva Jersey, un estado que elige un nuevo gobernador.

Aunque el monitoreo de las urnas es una tarea rutinaria del Departamento de Justicia estadounidense, la supervisión de las elecciones por parte del Gobierno del presidente Donald Trump en California ha despertado críticas debido a la votación por la Proposición 50. EFE

