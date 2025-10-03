The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Depeche Mode explora la tradición mexicana en un film que se estrena el 28 de octubre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 3 oct (EFE).- Depeche Mode explora «la profunda conexión entre la música, la mortalidad y la tradición mexicana» en su nuevo filme, ‘DEPECHE MODE: M’, que llega a los cines de más de 60 países el próximo 28 de octubre, informó este viernes la promotora Live Nation en un comunicado.

«Un encuentro sagrado donde el dolor, la memoria, la alegría y la danza se funden entre sí, diluyéndose en algo profundamente humano y hermoso a la vez», agrega la nota, que precisa que el filme se podrá ver en 2.500 salas y las entradas se pueden adquirir en la página oficial del grupo.

La película es «un viaje cinematográfico hacia el corazón de la relación que la cultura mexicana mantiene con la muerte» que se centra en los conciertos celebrados en México dentro de la gira Memento Mori 2023, en el que la banda británica presentó el álbum homónimo que utiliza esa conocida expresión latina que significa ‘recuerda que morirás’.

Dirigida por el mexicano Fernando Frías, la película documenta los tres conciertos con localidades agotadas que la banda ofreció en la Ciudad de México ante más de 200.000 fans y mezcla imágenes de las actuaciones con secuencias interpretativas y material de archivo.

La gira Memento Mori reunió a más de tres millones de personas en 112 conciertos en todo el mundo. EFE

agf/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR