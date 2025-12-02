Deportes Tolima busca el punto que le hace falta para ser finalista y disputar el título

2 minutos

Bogotá, 2 dic (EFE).- El Deportes Tolima, dirigido por el colombiano Lucas González, buscará este miércoles ante el Atlético Bucaramanga el punto que necesita para asegurarse por anticipado un cupo para disputar la final de la liga colombiana.

El Vinotinto y Oro es el mejor del Grupo B, con diez puntos, seguido del Atlético Bucaramanga, con siete. Santa Fe y Fortaleza cierran con tres unidades cada uno, pero sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo de Ibagué tiene la ventaja deportiva (punto invisible), gracias a que fue segundo en el todos contra todos, lo que lo deja a un solo punto de asegurar su décima final desde que los torneos son semestrales.

En ese contexto, el Deportes Tolima será finalista si empata o le gana este miércoles al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

La otra cara de la moneda la tiene el equipo de Leonel Álvarez, que tendrá que ganarle al Tolima para llegar a la última fecha con posibilidades. En esta, estaría obligado a vencer a Santa Fe en El Campín y esperar a que Deportes Tolima no le gane a Fortaleza.

El cuadrangular A lo encabeza el Junior con ocho puntos, mientras que América de Cali y Atlético Nacional llevan cinco enteros cada uno, y cierra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) con dos.

Después del triunfo 2-1 contra Atlético Nacional, el Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, quedó con la primera opción de llegar a la final, que podría asegurar este jueves.

A Junior lo beneficia jugar conociendo el resultado del clásico regional entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

El equipo dirigido por Arias recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla al América de Cali. Un triunfo y un empate o derrota de Nacional en el derbi antioqueño le servirán para llegar a la última instancia del campeonato y pelear por el título.

América quedó vivo y podría llegar como líder a la última fecha si vence a Junior por más de un gol y Atlético Nacional no le gana al DIM.

Mientras tanto, el DIM sigue vivo gracias al ‘punto invisible’, pero necesita cuatro resultados: ganar sus dos partidos (el clásico y el juego contra Junior en el Atanasio), y que América de Cali gane en Barranquilla y luego pierda contra el equipo de Diego Arias.

Con estos resultados se daría un cuádruple empate en puntos y el DIM acabaría primero por la ventaja deportiva (punto invisible). EFE

ocm/pc/cmm