Deportistas de Perú reciben aliento del presidente interino para triunfar en Bolivarianos

2 minutos

Lima, 21 nov (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, recibió este viernes en el Palacio de Gobierno de Lima a los representantes de los 642 deportistas que representarán al país en los vigésimos Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, de los que anticipó que Perú demostrará nuevamente su capacidad para organizar grandes acontecimientos.

«Esta competencia nos recuerda que a pesar de las fronteras nos une la historia. Perú los recibe con los brazos abiertos convencidos en nuestra capacidad de organizar grandes eventos y pese a las adversidades podemos salir adelante y mostrar lo mejor de nosotros», sostuvo Jerí en la víspera de la inauguración de los Juegos, que se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

La organización de estos Juegos, que originalmente se iban a celebrar en Guayaquil (Ecuador) y luego en Ayacucho (Perú), quedaron concentrados principalmente en Lima y algunas disciplinas que se mantendrán en Ayacucho, donde un estadio prometido para estos Juegos se encuentra todavía al 20 % de avance de las obras.

El mandatario indicó que «los Juegos Bolivarianos son un evento que hermana a nuestros países» y aseguró que «será una gran fiesta deportiva donde harán gala de su capacidad y preparación».

En el patio del Palacio de Gobierno, el gobernante entregó la bandera peruana que ondearán los abanderados de la delegación nacional: el velerista y medallista olímpico Stefano Peschiera, la esgrimista María Luisa Doig, el taekwondista Mateo Argomedo, y Mavet Yupanqui, de la disciplina del kickboxing.

«En nombre de los deportistas peruanos vamos a dejar el nombre de la patria en lo más alto, con mucho honor y mucha disciplina», aseguró Peschiera.

«A mis compañeros decirles que representar al Perú y su gente es una responsabilidad grande, no es para cualquiera. Salgamos a darlo todo con respeto a los rivales y con mucha humildad», alentó, agradeciendo además el esfuerzo por llevar a cabo los juegos. Muchos de nosotros venimos trabajando años para ganar una medalla en un evento como este», recordó.

Los Juegos Bolivarianos contarán con la participación de más de 4.000 atletas y 1.600 oficiales de 17 países (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Barbados, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay). EFE

lag/fgg/gbf

(foto) (video)