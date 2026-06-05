Derecha colombiana cuestiona votación atípica a favor de Iván Cepeda en zonas de conflicto

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Bogotá, 5 jun (EFE).- La derecha colombiana denunció este viernes una atípica votación a favor del candidato izquierdista Iván Cepeda, quien recibió el 100 % de votos en al menos 200 mesas ubicadas en zonas tomadas por el conflicto armado durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado.

«Iván Cepeda sacó el 100 % de los votos en 218 mesas ubicadas en ‘zonas rojas’: territorios del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo, golpeados por el conflicto armado, pobreza extrema, debilidad institucional y economías ilegales», cuestionó la excandidata presidencial de derecha Paloma Valencia, tercera en las elecciones.

Valencia detalló que 168 de esas mesas están en municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde a su juicio, grupos armados como las disidencias de las antiguas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) «ejercen control territorial».

«Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión. Más de 15.500 votos unánimes no son casualidad: esto huele a coacción y captura de territorio», aseguró Valencia en su cuenta de X.

Por ello, la excandidata exigió una «auditoría inmediata de actas y total transparencia antes de la segunda vuelta» y agregó que no permitirán «que los violentos decidan por los colombianos».

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) apuntó contra Cepeda y contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, como «la fuerza del terror» y dijo que en «154 mesas con el 100 % de la votación» el candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella solo obtuvo votos en dos mesas.

El exsenador Omar Yepes, del Partido Conservador, dijo que es «notoriamente sospechosa» la votación del 100 % a favor de Cepeda en algunas mesas en zonas de conflicto y cuestionó que no se investigue esa presunta irregularidad o presión a los ciudadanos por parte de grupos armados ilegales.

En la primera vuelta presidencial, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda consiguió 9,7 millones (40,98 %), según datos consolidados del escrutinio y divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030. EFE

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